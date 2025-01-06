На CES представили Circular Ring 2 с новым дизайном и акцентом на здоровье

На выставке CES 2025 компания Circular представила своё новое кольцо Circular Ring 2. Оно значительно отличается от предыдущей модели Circular Ring Slim по дизайну, размеру и функционалу. Кольцо сосредоточено больше на здоровье и оснащено одобренным FDA электрокардиографом (ЭКГ) для активного выявления фибрилляции предсердий (AFib).

Чтобы добавить ЭКГ, Circular пришлось сделать Ring 2 тяжелее и убрать фирменный вибромотор, который использовался для уведомлений, будильников, напоминаний или руководства по релаксации. Генеральный директор Circular Амоури Косман незадолго до CES 2025 отметил, что при разработке первого кольца Circular Slim «не всё сделано так идеально, как хотелось бы». Ring 2 было разработано для устранения проблем с подключением и синхронизацией, а также с акцентом на эстетику, точность и долговечность.

Пришлось «полностью переработать механику кольца», чтобы дать ему скруглённые края. Ранее пользователям «не нравились ощущения» от моделей с плоскими краями. Также заменили алюминий на титан и использовали новый гипоаллергенный состав для внутренней части. Теперь кольцо доступно в четырёх цветах, включая золотой и розово-золотой.

Вес Circular Ring 2 составляет около 5 г, что значительно больше, чем 2 грамма у Slim. Увеличенный размер позволил установить большую батарею и ЭКГ для выявления AFib. Если предыдущие модели работали только 2 дня в «режиме производительности» и 4 дня в «экономичном режиме», Ring 2 проработает 8 или 4 дня, в зависимости от того, как часто вы хотите, чтобы кольцо собирало данные.

Кольцо сможет обнаруживать несколько типов аритмий, начиная с фибрилляции предсердий (AFib), тахикардии и брадикардии. Другие неанонсированные функции будут добавлены с помощью обновлений в течение года. На момент запуска Ring 2 сможет обнаруживать только активную AFib, если держать палец на кольце в течение 30 секунд. Косман добавил, что они хотят использовать PPG для «пассивного» выявления аномального сердечного ритма ночью и предложить пользователям сделать ЭКГ, но эта функция пока не готова.

Косман также намекнул, что они могут попытаться добавить другие метрики здоровья, такие как артериальное давление, но пока определённых планов нет.