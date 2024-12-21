Новые модели уже доступны для покупки.

Автомобили собраны на территории бывшего завода Mercedes-Benz, расположенного в Подмосковье. Теперь их продажей занимается компания «МБ Рус», которая является правопреемницей «Мерседес-Бенц Рус».

На кузовах автомобилей имеются номера, подтверждающие их производство в России. По всей видимости, сборка осуществлялась из комплектующих, оставшихся после того, как Mercedes-Benz прекратил свою деятельность в стране. Все представленные кроссоверы выполнены в единой комплектации. Это 7-местные Mercedes-Benz GLS 400 d с дизельным двигателем объемом 2,9 литра и мощностью 300 лошадиных сил. Автомобили оснащены 9-ступенчатой АКПП и системой полного привода.

Кроссоверы также имеют трехзонный климат-контроль, 22-дюймовые колесные диски, кожаный салон и пневмоподвеску. Цена каждого такого автомобиля составляет 18,8 миллиона рублей.

Таким образом, любители премиум-класса теперь могут приобрести новые Mercedes-Benz GLS, собранные прямо в России.