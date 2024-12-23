Oppo Find X8 Ultra будет продвинутым камерофоном

Смартфон Oppo Find X8 Ultra выйдет в Китае после складного аппарата Find N5, как подтвердили представители компании. Но когда бы ни состоялся анонс и начались продажи, устройство станет мощным камерофоном.

Отличительной чертой Find X8 Ultra будет система из двух телефото-камер, как у предшественника. Известный китайский инсайдер поделился подробными характеристиками этих зум-объективов.

Согласно сведениям от Digital Chat Station, первый телефото-объектив получит сенсор Sony IMX906 50 Мп размером 1/1,56 дюйма и обеспечит 3-кратный оптический зум. Второй телефото-объектив будет оснащён сенсором Sony IMX882 50 Мп размером 1/1,953 дюйма с впечатляющим 6-кратным перископическим зумом.

Хотя инсайдер не вдавался в подробности остальных характеристик камеры, предыдущие отчёты предполагают, что устройство получит основной сенсор Sony LYT900 50 Мп размером 1 дюйм и сверхширокоугольный объектив Sony IMX882 50 Мп.

Ранее сообщались предварительные сведения о внутренней компоновке Find X8 Ultra по сравнению с Find X7 Ultra. Не похоже, что размещение камер сильно изменилось. Однако телефото-сенсоры явно стали больше.

Что касается остальных характеристик, в Find X8 Ultra ждут экран с минимальными изгибами по краям. Сообщается об использовании панели BOE X2 LTPO OLED 6,82 дюйма с разрешением 2K+ и частотой 120 Гц. Возможно, это тот же экран, что используется в OnePlus 13.

Ожидается, что устройство будет работать на процессоре Snapdragon 8 Elite вместо Dimensity 9400 из серии Find X8. Также сообщается, что батарея будет иметь ёмкость 6000 мА·ч и поддерживать зарядку через адаптер мощностью 80 Вт. По слухам, X8 Ultra также получит рейтинги IP68 и IP69, обеспечивающие защиту от воды и пыли.