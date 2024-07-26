Производство будет начато в 2025 году.

В четверг вечером на эксклюзивном мероприятии в Майами, штат Флорида, был представлен новый Corvette ZR1, который сразу получил титул самого быстрого и мощного Corvette из когда-либо созданных.

Инженеры Chevrolet действительно превзошли самих себя, создав ZR1. Им удалось извлечь из 5,5-литрового двигателя V8 с двойным турбонаддувом поразительные 1 064 лошадиные силы.

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"Мы не знали, каким может быть конечное число лошадиных сил до самого конца разработки", – рассказал ABC News Тадж Юхтер, главный инженер Corvette.

Инженеры, безусловно, заслужили свои права на хвастовство. При первом запуске Corvette ZR1 показал время менее 10 секунд на четверть мили. Четыре водителя-испытателя даже превысили скорость 200 миль/ч на первых кругах на трассе Нюрбургринг в Германии. Такой уровень производительности означает, что скептики Corvette должны признать, что американский спорткар может сравниться, если не превзойти своих европейских коллег.

Экстерьер ZR1 заметно агрессивнее и ярче, чем у базового Stingray. Опциональный пакет ZTK еще больше усиливает этот эффект, добавляя заднее антикрыло с высокой прижимной силой и передние диффузоры. Максимальная скорость ZR1 составляет 215 миль в час, а создан он был для того, чтобы "сжигать шины Michelin Pilot Sport 4S на треке". Примечательно, что LT7 V8 – это первый двигатель с двойным турбонаддувом на заводском Corvette.

Потенциальные покупатели смогут выбрать один из ярких цветов дизайна, включая Competition Yellow, Hysteria Purple и Sebring Orange.