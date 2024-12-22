Автомобиль BMW X7 2025 станет дороже модели прошлого поколения

Автомобиль BMW X7 2025 уже поступил к дилерам, и он стал дороже, чем в прошлом году. BMW Blog пишет, что теперь X7 стоит от $84 300 плюс стоимость доставки, что на $2 400 больше прежнего. Не похоже, что покупатели получат за это дополнительные стандартные функции или обновлённый дизайн. Версии xDrive40i, M60i и Alpina XB7 подорожали по сравнению с предыдущими моделями. Даже стоимость доставки выросла: с $995 в прошлом году до $1 175.

Несмотря на увеличение цены, BMW X7 остаётся одним из лучших роскошных внедорожников благодаря сочетанию производительности, манёвренности, просторного интерьера и качественной отделки. Несмотря на неоднозначный рестайлинг 2023 года, он по-прежнему считается отличным выбором в категории, где представлены Mercedes-Benz GLS-Class и Land Rover Range Rover LWB. Одним из основных достоинств X7 является его технологическая оснащённость, которая в 2025 году включает новые возможности систем помощи водителю.

Взяв технологию из столь же спорного BMW 7 Series, X7 предлагает функцию Active Lane Change, если купить дополнительный пакет Driving Assistance Professional за $2 500. Этот пакет доступен как для базовой версии xDrive40i, так и для спортивной M60i. Используя систему Highway Assist, работающую в режиме «свободные руки», система предложит смену полосы при приближении к медленно движущемуся автомобилю. Водитель может подтвердить манёвр, взглянув в соответствующее боковое зеркало. Эта технология может показаться необычной, но на практике она довольно интуитивна – что хорошо, поскольку она становится всё более распространённой в линейке BMW.

Рост цен может быть связан с увеличением затрат на производство из-за инфляции. Версия Alpina теперь включает в стандартную комплектацию пакет помощи водителю за $2 500, который предоставляет новую функцию автоматической смены полос.

Покупатели с достаточным бюджетом, которых не интересуют размеры и массивность рамных Cadillac Escalade и Lincoln Navigator, имеют несколько альтернатив. Все они предлагают выбор между рядными шестицилиндровыми двигателями с турбонаддувом и V8 с двойным турбонаддувом.

Самым очевидным конкурентом является Mercedes-Benz GLS-Class, который дороже во всех комплектациях, но предлагает аналогичные технологии и уровень роскоши интерьера. Немного дороже стоит великолепный Range Rover LWB, первая семиместная модель этой линейки.