Он будет оснащен процессором Snapdragon 8 Elite и продвинутой системой охлаждения.

Информатор Digital Chat Station сообщает, что наряду с двумя версиями REDMAGIC 10 появится также модель «Ultra», оснащенная экраном превышающим 7 дюймов. Ранее флагманы с крупными дисплеями были трудны для использования, однако, с уменьшением рамок от производителей такие устройства стали более удобными для ношения. Тем не менее, экран размером 7 дюймов в значительной степени приближает эти смартфоны к планшетам.

Более крупный экран не только увеличивает пространство для отображения, но и позволяет REDMAGIC 10 Ultra вместить более эффективное охлаждение. Как и в случае с недавно обзором REDMAGIC 9S Pro, который функционирует на базе Snapdragon 8 Gen 3, предполагается, что эта новинка будет иметь активную систему охлаждения, то есть, встроенный вентилятор. Хотя некоторые люди могут считать это дополнение ненужным, оно может оказаться важным, так как Snapdragon 8 Elite будет работать на повышенной тактовой частоте, что может привести к перегреву, если это не контролировать.

Информации о частотах графического процессора пока нет. Учитывая, что Snapdragon 8 Elite является более дорогим вариантом по сравнению со Snapdragon 8 Gen 3, REDMAGIC 10 Ultra не будет дешевым устройством. В настоящий момент REDMAGIC 9S Pro с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти стоит в районе 700 долларов. Наверняка, новая модель обойдется немного больше этой суммы.