Apple смогла преодолеть главные препятствия при разработке гибких экранов

Apple уже давно работает над складными аппаратами iPhone, но пока не выпустила ни одного такого устройства. Сообщается, что первый складной iPhone будет представлен в 2026 году. В зависимости от времени его выпуска он может стать главным конкурентом для Galaxy Z Flip 7 или Galaxy Z Flip 8.

Согласно статье в The Wall Street Journal, первый складной iPhone будет иметь складывающийся внутрь экран. Его диагональ, как сообщается, составит не менее 7 дюймов. Это больше, чем у iPhone 16 Pro Max с экраном 6,9 дюйма. Для сравнения: у Galaxy Z Flip 6 складной экран размером 6,7 дюйма.

По всей видимости, Apple экспериментировала с экранами, которые складываются наружу, подобно некоторым складным телефонам Huawei. Однако в итоге компания выбрала конструкцию с экраном, складывающимся внутрь, аналогично устройствам серии Galaxy Z от Samsung.

Производитель iPhone работал над складными устройствами в течение многих лет, но сталкивался с проблемами в области петель и покрытия экрана. Теперь, когда компания преодолела большинство ключевых препятствий, руководство Apple продвигает запуск устройства в 2026 году. Однако, как и обычно, компания может отложить выпуск ещё на год, чтобы довести всё до совершенства.

В отчёте Bloomberg утверждается, что Apple также работает над более крупным устройством, которое предназначено для использования в качестве ноутбука. Сообщается, что это устройство будет оснащено экраном, который разворачивается до размера 19 дюймов. Изначально предполагалось, что оно выйдет первым, но теперь Apple предпочитает сначала запустить складной iPhone.