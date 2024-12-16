Apple уже давно работает над складными аппаратами iPhone, но пока не выпустила ни одного такого устройства. Сообщается, что первый складной iPhone будет представлен в 2026 году. В зависимости от времени его выпуска он может стать главным конкурентом для Galaxy Z Flip 7 или Galaxy Z Flip 8.
Согласно статье в The Wall Street Journal, первый складной iPhone будет иметь складывающийся внутрь экран. Его диагональ, как сообщается, составит не менее 7 дюймов. Это больше, чем у iPhone 16 Pro Max с экраном 6,9 дюйма. Для сравнения: у Galaxy Z Flip 6 складной экран размером 6,7 дюйма.
По всей видимости, Apple экспериментировала с экранами, которые складываются наружу, подобно некоторым складным телефонам Huawei. Однако в итоге компания выбрала конструкцию с экраном, складывающимся внутрь, аналогично устройствам серии Galaxy Z от Samsung.
Производитель iPhone работал над складными устройствами в течение многих лет, но сталкивался с проблемами в области петель и покрытия экрана. Теперь, когда компания преодолела большинство ключевых препятствий, руководство Apple продвигает запуск устройства в 2026 году. Однако, как и обычно, компания может отложить выпуск ещё на год, чтобы довести всё до совершенства.
В отчёте Bloomberg утверждается, что Apple также работает над более крупным устройством, которое предназначено для использования в качестве ноутбука. Сообщается, что это устройство будет оснащено экраном, который разворачивается до размера 19 дюймов. Изначально предполагалось, что оно выйдет первым, но теперь Apple предпочитает сначала запустить складной iPhone.