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gotreksson
Новая Honda Vezel будет продаваться в России с дилерской поддержкой и гарантией на 3 года
На данный момент японский бренд Honda официально не представлен в России, но имеются предложения от частных продавцов, которые импортируют модели, в том числе новую Honda Vezel 2025 года, через параллельный импорт. Эта модель, фактически являющаяся китайской версией Honda HR-V, привезена московским дилером, который обеспечивает официальное обслуживание и гарантию на три года или 100 тыс. км пробега.

На данный момент японский автомобильный бренд официально не представлен в российских автомобильных салонах, что также касается сервиса и дилерской поддержки. В России отсутствует классическое представительство компании Honda или её дочерних структур. Однако существует ряд предложений от частных лиц, которые занимаются продажей нескольких моделей Honda, ввезённых в страну по схеме параллельного импорта.

На днях появился ряд сообщений о том, что один из дилеров в Москве привёз в российскую столицу новые модели Honda Vezel 2025 года. Это юбилейное издание кроссовера, однако, в контексте новостей, эта деталь не так уж важна. Как правило, специальные юбилейные серии в основном ориентированы на маркетинг и не имеют особого функционального значения.  Поставки автомобилей происходят на основе прямого контракта с автопроизводителем из Китая, что подразумевает, что столичный дилер действует как субдистрибьютор. В результате этого он берет на себя обязательства по официальному обслуживанию и гарантии на срок 36 месяцев или 100 тыс. км пробега. Фактически, это подобно сотрудничеству с Honda Motors до 2022 года, однако теперь обеспечивающей стороной является китайское предприятие GAC Honda, которое занимается производством автомобилей в Поднебесной.

Также стоит упомянуть, что в оригинальном перечне моделей Honda Vezel вы не найдете. Вместо этого присутствует модель Honda HR-V, которая, по сути, является практически идентичной, однако первая собирается в Японии, а вторая — в Китае. Это дает возможность автопроизводителю сделать вид, что японская компания не участвует в процессе импорта в Россию.

Модель комплектуется полутора литровым двигателем мощностью 124 л.с., передним приводом и вариатором. Цены на новинку колеблются в районе 3,8 - 4 млн рублей.

На первый взгляд, может показаться, что нет ничего особенного в Vezel, который обсуждается в сети: это обычный китайский автомобиль, являющийся копией японского прототипа. За такие же деньги можно найти более продвинутый китайский кроссовер с полным приводом.

На самом деле Vezel, представляет собой самую доступную модель Honda с точки зрения технологии и концепции. Она находится на самом низком уровне в иерархии бренда. В то же время это полноценная и настоящая Honda, теперь с поддержкой официального сервиса, пусть и в китайском исполнении. Многие автолюбители, возможно, не осознают важность происходящих событий. На вторичном рынке китайские кроссоверы теряют половину своей стоимости, а через три года могут не стоить ничего. А вот Vezel с официальным обслуживанием, скорее всего, прослужит 8-13 лет.

Что касается кузова и дизайна, он выглядит довольно просто, без особых претензий на оригинальность. Тем не менее, металл кузова довольно качественный, хоть и тонкий. Передний привод и клиренс почти 25 см делают эту Хонду легкой и высокой, что обеспечивает ей хорошие внедорожные качества. Она сможет проехать там, где застрянут многие китайские автомобили, такие как популярный Geely Coolray или многие модели из российского автопарка. На задней оси установлен цельный неразрезной мост, что делает управление японско-китайским кроссовером более простым и предсказуемым, без значительных склонов и кренов на поворотах.

А атмосферный мотор мощностью 124 л.с. способен без проблем работать на протяжении 300 тыс. км пробега, при условии, что за ним будет проводиться регулярный уход, включая использование качественного масла и бензина, а также профессионального технического обслуживания. С появлением официального сервиса это становится не такой уж большой проблемой. Нужно также отметить надежность японского вариатора, который очень удобен и подходит для городских условий. Многие автолюбители, даже те, кто предпочитает механическую коробку передач, признают, что у Honda с трансмиссией всё в порядке.

Салон нельзя назвать роскошным: он достаточно простоват, и, вероятно, никто не станет переплачивать за дорогие отделочные материалы. В базовой комплектации предусмотрены различные ассистенты, системы безопасности и курсовой устойчивости.

Единственным значительным недостатком является высокая цена, которая, похоже, завышена в два раза. Если в Китае за Honda Vezel просят 18 тыс. долларов, то в Москве цена близка к 4 млн рублей. Это вызывает вопросы о целесообразности такой покупки, учитывая, что на рынке имеются более привлекательные варианты.

#цены #москва #кроссовер #honda #параллельный импорт #авторынок россии #автопроизводитель #honda hr-v #honda vezel #сервис и поддержка
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