Lexus LBX Morizo RR получает инновационную подвеску для улучшения управляемости

В прошлом году компания Lexus представила свой самый компактный кроссовер LBX на платформе Toyota TNGA-B. Теперь вниманию потенциальных покупателей предлагается более продвинутая версия Morizo RR. Прототип этой модели был показан в начале года, а теперь на подходе серийный вариант. Он весит столько же, сколько Toyota GR Corolla, и обладает двигателем с той же мощностью — 300 л.с.

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Применяется 1,6-литровый турбированный трёхцилиндровый двигатель с крутящим моментом 400 Нм. Впервые в автомобилях используется термореактивная смола. Ей нашли применение в нижних рычагах передней подвески для создания «Структуры демпфирования, усиливающей отклик» (REDS). Используется также шестиступенчатая механическая коробка передач. Установлена подвеска с двойными поперечными рычагами. Дорожный просвет стал на 10 мм ниже. Установлены кованые алюминиевые колёса 19 дюймов с шинами 235/45. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 5,2 с.

Дизайн концепта остался неизменным, не считая отсутствия жёлтой полосы спереди. На своём месте осталась чёрная крыша. Будет как минимум пять цветовых вариантов: серый, красный, синий, чёрный и белый.

Внутри находятся алюминиевые педали и дисплей с диагональю 12,3 дюйма. Покупатели смогут выбирать материалы сидений и цвет ремней безопасности.



