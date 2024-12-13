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Критическая уязвимость плагина WordPress угрожает тысячам сайтов
Уязвимость с рейтингом 9.8 из 10 существует на более чем 8000 сайтах на WordPress

Тысячи сайтов на системе управления контентом WordPress являются в данный момент незащищёнными от критической уязвимости в популярном плагине. Эта уязвимость уже была активно задействована в атаках, позволяющих произвести неавторизованное выполнение вредоносного кода, сообщили специалисты по безопасности.

Уязвимость CVE-2024-11972 обнаружена в плагине Hunk Companion, который установлен на 10000 сайтах на WordPress. Ей присвоен рейтинг серьёзности 9.8 из 10. Обновление плагина было выпущено ранее на этой неделе. На момент публикации поста данные на странице Hunk Companion показывали, что обновились менее 12% пользователей. Это означает, что почти 9000 сайтов могут стать следующими целями для атак.

«Эта уязвимость представляет собой серьёзную и многогранную угрозу, нацеленную на сайты, использующие как тему ThemeHunk, так и плагин Hunk Companion», — написал Даниэль Родригес, исследователь из компании WP Scan, занимающейся безопасностью WordPress. «С более чем 10000 активных установок это подвергает тысячи веб-сайтов риску атак анонимных неавторизованных злоумышленников, способных серьёзно подорвать их целостность».

Родригес сообщил, что WP Scan обнаружила уязвимость при анализе взлома сайта клиента. Компания выяснила, что исходным вектором атаки была уязвимость CVE-2024-11972. Эксплойт позволил хакерам заставить уязвимые сайты автоматически перейти на wordpress.org и загрузить WP Query Console, много лет не обновлявшийся плагин.

Затем злоумышленники использовали уязвимость в этом плагине, которая позволила им выполнить вредоносный код. Уязвимость CVE-2024-50498 в WP Query Console имеет максимальный рейтинг серьёзности 10 и остаётся не исправленной.

На странице WP Query Console на wordpress.org говорится, что плагин был временно недоступен с октября, ожидая проверки. Однако хакеры смогли заставить свой эксплойт скачать устаревший WP Query Console, потому что они использовали специальный URL wordpress.org, который обошёл блокировку. Родригес сказал, что уязвимость возникла из-за ошибки в коде Hunk Companion, которая позволила «неавторизованным запросам обходить предусмотренные проверки», что привело к «установке и активации произвольных плагинов».

Уязвимость в Hunk Companion была исправлена в версии 1.9.0. Разработчики Hunk Companion устранили похожую уязвимость с выпуском версии 1.8.5. Ранее уязвимость отслеживалась как CVE-2024-9707 и также имела рейтинг серьёзности 9.8.

Как было указано ранее, на странице этого плагина говорилось, что только 11.9% сайтов, использующих этот плагин, установили обновление. Неясно, сохраняется ли возможность использования специального URL wordpress.org для загрузки плагинов, которые в противном случае были бы заблокированы. Если это так, все не обновившиеся сайты остаются уязвимыми к тем же эксплойтам.

#безопасность #wordpress
Источник: arstechnica.com
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bernig
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Backardi
15:14
Имбецилы покупают 6600, и страдают, особенно отбитые из за нервного потрясения становятся шизами как ты, норм же люди купив 3050 понимают как блогеры их облапошили насчёт гомна 6600
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vlad196
15:13
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bernig
15:09
я никуда и не уходил.я давно за тобой слежу.причем тут он.все жду когда ты справку покажешь.имбецил 3050-й.Ты надеюсь помнишь что 3050 кал ??
Indiana Jones and the Great Circle — яркий пример деградации игровой индустрии
Backardi
15:08
Ясно, короче этот тупой хейтер пропал, этот бот появился, значит вся эта куча ботов тут нвидиа хейтерова, вот же больной дегенерат
Indiana Jones and the Great Circle — яркий пример деградации игровой индустрии
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