Плагин безопасности был установлен более миллиона раз

Плагин под названием All-In-One Security для системы управления контентом WordPress установлен более чем на миллионе сайтов. Три недели назад стало известно, что в своей базе данных он хранит логины и пароли администраторов этих сайтов в виде простого текста.

Пароли записывались, когда пользователи сайта с установленным на нём плагином входили в свой аккаунт. Это якобы стало результатом ошибки в выпущенной мае версии плагина 5.1.9. В четверг появилась исправляющая эту ошибку версия 5.2.0, которая также убирает данные из базы. Эта база данных была доступна пользователям сайтов с правами администратора, то есть любой администратор видел логины и пароли всех остальных пользователей сайта. Поскольку многие пользуются одними и теми же логинами и паролями на разных сайтах, в социальных сетях, в сервисах электронной почты, это открывает возможности для злоупотреблений.

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Авторы плагина утверждают, что для использования уязвимости необходимо войти в систему с правами максимального уровня, и что администраторы и без того имеют подобный доступ. Однако, вот уже более двух десятилетий главным способом хранения паролей является криптографический хэш, сгенерированный с применением медленного алгоритма. Он требует времени и больших вычислительных ресурсов на взлом шифрования. Если длина пароля не менее 12 случайным образом выбранных символов, обычно взломать их невозможно.

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На крупных сервисах могут использоваться системы, когда даже сами эти сервисы не знают, какие логин и пароль пользователи вводят в поля. Однако, на многих сайтах есть доступ к текстовому содержимому этих полей, прежде чем они будут зашифрованы, пишет Arstechnica.