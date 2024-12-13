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Смартфон iQOO Z10 Turbo может получить Snapdragon 8s Gen 3 и батарею 7000 мА·ч
iQOO Z10 Turbo готовится к релизу с приростом продолжительности работы

На этой неделе состоялся дебют смартфона Realme Neo 7 с внушительным аккумулятором ёмкостью 7000 мА·ч. Ожидается, что несколько других производителей, таких как iQOO, OnePlus и Redmi, также выпустят смартфоны с батареей 7000 мА·ч уже в 2025 году. В посте на Weibo инсайдер Digital Chat Station упомянул предстоящий смартфон iQOO с батареей с такой ёмкостью. Возможно, это будет iQOO Z10 Turbo.

Данный аппарат будет обладать ещё не анонсированным процессором Qualcomm SM8735. Вероятно, это будет Snapdragon 8s Elite. Учитывая, что в iQOO Z9 Turbo установлен Snapdragon 8s Gen 3, новым смартфоном на Snapdragon 8s Elite может стать iQOO Z10 Turbo.

В утечке упоминается наличие экрана OLED с разрешением 1,5K, частотой 144 Гц и двух камер: основной на 50 Мп. Смартфон получит быструю зарядку мощностью 80 Вт или 90 Вт. Отличительной чертой устройства окажется силиконовая батарея ёмкостью 7000 мА·ч. С ней автономность устройства может оказаться весьма высокой.

Выпущенный в апреле 2024 года iQOO Z9 Turbo обладает плоским экраном OLED 6,78 дюйма с разрешением 1,5K, частотой 144 Гц, процессором Snapdragon 8s Gen 3, основной камерой 50 Мп, сверхширокоугольной на 8 Мп и батареей 6000 мА·ч с зарядкой 80 Вт. Он поступил в продажу с начальной ценой 1999 юаней.

Redmi также работает над Redmi Turbo 4 Pro на Snapdragon 8s Elite. Предполагается, что это устройство за пределами Китая может быть названо Poco F7.

#смартфоны #iqoo
Источник: gizmochina.com
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