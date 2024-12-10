Объём трафика в интернете продолжает увеличиваться

Cloudflare опубликовала ежегодный отчёт о состоянии интернета. В основных категориях данные демонстрируют продолжение прежних трендов. Глобальный интернет-трафик снова увеличился, а ключевые игроки, такие как Google, OpenAI, Binance, WhatsApp, сохранили свои лидирующие позиции.

Согласно пятому ежегодному отчёту Cloudflare, в 2024 году глобальный интернет-трафик вырос на 17,2%. Как и в прошлом году, рост был ограничен до середины августа, но затем стал ускоряться вплоть до конца ноября.

Что касается мобильного сегмента, более двух третей мобильного трафика приходилось на устройства на Android. Доля трафика платформы варьируется в зависимости от региона. Android занимает более 90% мобильного трафика более чем в 25 регионах и странах.

Cloudflare отмечает высокий уровень использования Android в Папуа-Новой Гвинее и Бангладеш, где уровень валового национального дохода на душу населения ниже, чем в других регионах. В то же время в Дании, где доминирует платформа Apple, доля трафика с мобильных устройств на iOS достигла 66%.

Более 40% глобального интернет-трафика исходит от мобильных устройств. 15 лет назад мобильное подключение к интернету было едва заметным.

Google провела ещё один успешный год, оставаясь самым популярным интернет-сервисом благодаря широкому портфелю потребительских продуктов. Apple, TikTok и Amazon вошли в пятёрку популярных поставщиков сервисов.

Трафик от спутникового интернет-сервиса Starlink компании SpaceX почти утроился. Только в США трафик Starlink вырос более чем в 2,5 раза, а в Бразилии увеличился более чем в 17 раз. У SpaceX в будущем появятся серьёзные конкуренты, такие как Amazon, но пока компания остаётся лидером в этой сфере.