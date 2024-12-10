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Глобальный интернет-трафик в 2024 году вырос на 17,2%
Объём трафика в интернете продолжает увеличиваться

Cloudflare опубликовала ежегодный отчёт о состоянии интернета. В основных категориях данные демонстрируют продолжение прежних трендов. Глобальный интернет-трафик снова увеличился, а ключевые игроки, такие как Google, OpenAI, Binance, WhatsApp, сохранили свои лидирующие позиции.

Согласно пятому ежегодному отчёту Cloudflare, в 2024 году глобальный интернет-трафик вырос на 17,2%. Как и в прошлом году, рост был ограничен до середины августа, но затем стал ускоряться вплоть до конца ноября.

Что касается мобильного сегмента, более двух третей мобильного трафика приходилось на устройства на Android. Доля трафика платформы варьируется в зависимости от региона. Android занимает более 90% мобильного трафика более чем в 25 регионах и странах.

Cloudflare отмечает высокий уровень использования Android в Папуа-Новой Гвинее и Бангладеш, где уровень валового национального дохода на душу населения ниже, чем в других регионах. В то же время в Дании, где доминирует платформа Apple, доля трафика с мобильных устройств на iOS достигла 66%.

Более 40% глобального интернет-трафика исходит от мобильных устройств. 15 лет назад мобильное подключение к интернету было едва заметным.

Google провела ещё один успешный год, оставаясь самым популярным интернет-сервисом благодаря широкому портфелю потребительских продуктов. Apple, TikTok и Amazon вошли в пятёрку популярных поставщиков сервисов.

Трафик от спутникового интернет-сервиса Starlink компании SpaceX почти утроился. Только в США трафик Starlink вырос более чем в 2,5 раза, а в Бразилии увеличился более чем в 17 раз. У SpaceX в будущем появятся серьёзные конкуренты, такие как Amazon, но пока компания остаётся лидером в этой сфере.

#интернет
Источник: techspot.com
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Backardi
15:30
6600 кал, причём полный кусок чушки никчёмный, никогда бы такое ниочёмное г не взял, минимум что брать от амуди это 6700 XT, а 6600, 7600 это всё хлам, т к 128 Бит для этих карт очень плохо, с памятью...
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Nvidia&Intel Hater
15:28
да да да .снова про кончину длсс ( с твоим монитором из 2000 года пойдет и она и с твоими линзами -14) -и просеры у тебя напоминаю до 40 процнентов.3050 -кал !!!15 это стабильно везде и всюду .гавно 3...
Геймеры устали от медленной GeForce RTX 4060 и переходят на более дорогие видеокарты NVIDIA
Backardi
15:27
Просёры максимум 15%, а вот уж если 6600 не может в современные технологии, то там уж пздц, тогда как 15% это ничто, к тому же ДЛСС 50% накинет
Геймеры устали от медленной GeForce RTX 4060 и переходят на более дорогие видеокарты NVIDIA
Nvidia&Intel Hater
15:25
фриз ты поймал клоун при рождении.когда тебя клещами абортировали через ж.3050 конч это не карта а пародия.40 процентов в сталкере просера недадут соврать .И свои фейкотестами с текстурами на ультра в...
Геймеры устали от медленной GeForce RTX 4060 и переходят на более дорогие видеокарты NVIDIA
Backardi
15:24
Ага, я там фриз поймал чтобы тебя ещё затроллить, но теперь мы хотя бы удостоверились что 6600 фризящее говно, т к у 3050 там падений нет)
Геймеры устали от медленной GeForce RTX 4060 и переходят на более дорогие видеокарты NVIDIA
Nvidia&Intel Hater
15:23
Пшел вон даунито.все видели как ты просирал везде.так что не отмажешься.на смотри -тот же сайлентхилл и тут у 6600 карты на 500 почти мгц ниже чем у меня частота ..а у 3050 на 100 ниже твоего предела....
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Nvidia&Intel Hater
15:19
на 2400 поставить 6600 и конечно рады.ток что то в реальном сравнении в том же месте тебе кончу аж пришлось tsr на низкие выставить судя по мути .иначе всирался твой конч
Геймеры устали от медленной GeForce RTX 4060 и переходят на более дорогие видеокарты NVIDIA
Nvidia&Intel Hater
15:17
Клоун ты конченый.я почитал на торрентах как там и на 4060 не дает выше средних поставить текстуры.обсос ты собачий.свои фейкотесты в очко себе забей конч.ты опущенная скотина
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Nvidia&Intel Hater
15:16
Вот отзывы об этой игре и 4060 -так что вали нахер с своим огрызком и фейкотестами
Геймеры устали от медленной GeForce RTX 4060 и переходят на более дорогие видеокарты NVIDIA
Станислав Белоусов
15:12
И вооружать ВСУ современной западной техникой, избавляя их от старой советской.
Глава СВР Нарышкин: РФ близка к достижению целей СВО, а Запад к стратегическому поражению
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