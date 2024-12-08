По крайней мере, в инфраструктуре AWS.

Как сообщается в материале Business Insider, полтора года назад подразделение AWS интернет-гиганта Amazon призналось в наличии у него намерений предложить клиентам своих облачных сервисов доступ к новейшим ускорителям вычислений AMD, но до сих пор эта инициатива не получила воплощения. Старший директор по разработке продуктов и связям с клиентами подразделения Annapurna Labs Гади Хутт (Gadi Hutt) пояснил, что это связано с отсутствием серьёзного спроса на ускорители AMD среди клиентов AWS.

Источник изображения: AMD

Во всяком случае, пока клиенты AWS существенного интереса к ускорителям вычислений AMD не проявляли. При этом AWS по-прежнему считает себя близким партнёром AMD, и у клиентов облачных сервисов первой из компаний есть доступ к вычислительным ресурсам центральных процессоров второй. Кроме того, вопрос использования GPU этой марки тоже не снимается с повестки дня.

Представители AMD на данное заявление отреагировали отстранённым комментарием, который упоминал Microsoft, Meta, Oracle и IBM среди основных клиентов компании, использующих в своих облачных системах ускорители Instinct. В частности, Meta свою модель Llama 3.1 эксплуатирует именно на платформе данных ускорителей AMD, а Microsoft недавно отметила удачное соотношение цены и производительности, которое обеспечивают ускорители AMD при работе с GPT-4 в сервисах Azure. Принято считать, что именно заявления Amazon вызвали снижение курса акций AMD почти на 2% в последнюю торговую сессию уходящей недели.