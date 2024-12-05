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В Сети появилась информация о видеокартах Intel Arc Celestial Xe3 и Battlemage G31
Intel вряд ли покинет рынок видеокарт

Сведения о том, что Intel может уйти с рынка дискретных видеокарт, постепенно сходят на нет. В сети появились достаточно серьёзные доказательства существования следующих поколений графических чипов Arc Celestial Xe3 и более высококлассных Battlemage G31.

Недавно Intel представила следующее поколение видеокарт серии Battlemage B, включая Arc B580 и Arc B570. Эти карты ориентированы на бюджетный сегмент с ценами ниже $250. Они будут конкурировать с существующими и новыми картами AMD и Nvidia.

Intel нацелена в первую очередь на геймеров. Только этим она ограничиваться не собирается. В транспортных манифестах на NBD.ltd снова был замечен SoC Intel BMG-G31. Это означает, что в ближайшие месяцы есть вероятность выхода более мощной графической карты серии B.

Графические процессоры Arc B580 и B570 используют чип BMG-G21, а SoC G31, как говорят, будет использовать большее количество ядер Xe2 и быть интегрирован в такие карты, как B770. Том Питерсен из Intel намекнул на более мощную видеокарту серии Arc для будущих продуктов.

Что касается дискретных карт Intel Celestial или Xe3, торговая платформа перечисляет несколько моделей Panther Falls. Это внутреннее кодовое имя для SKU Celestial. Все перечисленные модели принадлежат линейке Arc, и их достаточно много. Intel уже подтвердила завершение работы над Celestial, и инженеры теперь ускоренно разрабатывают решения Druid Xe4.

В списке есть различные образцы QS (Qualification Samples), включая компоненты, такие как PCB и полные платы. Ещё одна дискретная карта Intel Arc Celestial была замечена Томашем Гавронски. Она представляет собой модель с 128 исполнительными блоками или 16 ядрами Xe3. Известно, что процессоры Panther Lake от Intel будут оснащены графическими процессорами Arc Xe3 с числом ядер Xe3 до 12. Перед нами может быть вариант начального уровня.

Можно ждать новостей от Intel по планам на дискретные видеокарты на выставке CES 2025.

#intel #видеокарты
Источник: wccftech.com
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