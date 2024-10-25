Решающую роль сыграет успех или неудача новых продуктов.

Графическое подразделение Intel продолжает свою работу над дискретными видеокартами следующего поколения Arc Battlemage, выход которых станет важной вехой в истории компании, так как повлияет на дальнейшую судьбу графических продуктов компании — об этом в своём видео на YouTube сообщил информатор Moore's Law Is Dead (MLID), пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/Intel/Moore's Law Is Dead

Как утверждает информатор, компания Intel уже отказалась от графических процессоров Battlemage для мобильных продуктов и сконцентрировала свои усилия на работе над GPU, которые станут основой для дискретных видеокарт.

По данным MLID, в течение ближайших четырёх месяцев производитель представит как минимум две десктопные модели — старший чип, BMG G31, будет представлять собой GPU среднего уровня и получит 36 ядер Xe, работая совместно с памятью GDDR6 20 Гбит/c и 256-битной шиной, а младший, BMG G21, оснащённый 20 ядрами Xe, станет основой для видеокарты начального уровня с памятью GDDR6 и шиной на 192 бит. Кроме того, обе модели предложат интерфейсы PCIe 5.0 и DisplayPort 2.1.

Данными об объёме видеобуфера информатор в настоящее время не делится, но предполагается, что старшая модель получит 16 ГБ памяти, а младшая сможет рассчитывать на 12 ГБ.

Как и с предыдущим поколением своих видеоадаптеров, компания Intel, судя по всему, решила не строить иллюзий и сосредоточиться на среднем и начальном сегменте — по данным информатора, видеокарта на базе BMG G31 по производительности сможет соперничать с Nvidia GeForce RTX 4070, а модель на основе BMG G21 будет конкурировать с AMD Radeon RX 7600 XT.

Как отмечает MLID, в настоящее время компания Intel переживает свои не самые лучшие времена, сокращая бюджеты, поэтому в случае неудачного запуска Battlemage производитель может отказаться от дальнейшей разработки своего будущего поколения Celestial и покинуть рынок десктопных видеоадаптеров.

Утверждается, что партнёры Intel также не хотят слишком рисковать с новыми продуктами компании, тем более, что AMD предлагает неплохие условия для продвижения своих продуктов.

Конечно, данная информация носит неофициальный характер, поэтому стоит подождать выхода новых видеокарт от Intel, чтобы составить полную картину.