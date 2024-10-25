Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Breaking news
MLID: Intel может покинуть рынок десктопных видеокарт после запуска Battlemage
Решающую роль сыграет успех или неудача новых продуктов.

Графическое подразделение Intel продолжает свою работу над дискретными видеокартами следующего поколения Arc Battlemage, выход которых станет важной вехой в истории компании, так как повлияет на дальнейшую судьбу графических продуктов компании — об этом в своём видео на YouTube сообщил информатор Moore's Law Is Dead (MLID), пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/Intel/Moore's Law Is Dead

Как утверждает информатор, компания Intel уже отказалась от графических процессоров Battlemage для мобильных продуктов и сконцентрировала свои усилия на работе над GPU, которые станут основой для дискретных видеокарт.

По данным MLID, в течение ближайших четырёх месяцев производитель представит как минимум две десктопные модели — старший чип, BMG G31, будет представлять собой GPU среднего уровня и получит 36 ядер Xe, работая совместно с памятью GDDR6 20 Гбит/c и 256-битной шиной, а младший, BMG G21, оснащённый 20 ядрами Xe, станет основой для видеокарты начального уровня с памятью GDDR6 и шиной на 192 бит. Кроме того, обе модели предложат интерфейсы PCIe 5.0 и DisplayPort 2.1.

Данными об объёме видеобуфера информатор в настоящее время не делится, но предполагается, что старшая модель получит 16 ГБ памяти, а младшая сможет рассчитывать на 12 ГБ.

Как и с предыдущим поколением своих видеоадаптеров, компания Intel, судя по всему, решила не строить иллюзий и сосредоточиться на среднем и начальном сегменте — по данным информатора, видеокарта на базе BMG G31 по производительности сможет соперничать с Nvidia GeForce RTX 4070, а модель на основе BMG G21 будет конкурировать с AMD Radeon RX 7600 XT.

Как отмечает MLID, в настоящее время компания Intel переживает свои не самые лучшие времена, сокращая бюджеты, поэтому в случае неудачного запуска Battlemage производитель может отказаться от дальнейшей разработки своего будущего поколения Celestial и покинуть рынок десктопных видеоадаптеров.

Утверждается, что партнёры Intel также не хотят слишком рисковать с новыми продуктами компании, тем более, что AMD предлагает неплохие условия для продвижения своих продуктов.

Конечно, данная информация носит неофициальный характер, поэтому стоит подождать выхода новых видеокарт от Intel, чтобы составить полную картину.

#intel #battlemage
Источник: notebookcheck.net
+
Написать комментарий (0)
Core Ultra 9 285K показал на 3,7% меньший FPS в играх в сравнении с Core i9-14900K
Новый драйвер Intel повышает fps в Diablo IV: Vessel of Hatred и поддерживает CoD Black Ops 6
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Reuters: Завод по производству беспилотников Bayraktar на территории Украины будет готов через год
14
В 2025 году Samsung представит не только Galaxy S25, но и два необычных флагмана
+
Саудовская Аравия начала строительство самого большого здания в мире
1
Samsung разрабатывает чипсет Exynos, который может быть использован в серии Galaxy S27
+
(Обновлено) Пользователям из России и Беларуси запретили загрузку новых драйверов NVIDIA
84
Автобренд «Sollers» выводит две новые модели на российский рынок
1
Xiaomi раскрыла ряд характеристик планшетов серии Pad 7
1
На Транссибе появился первый участок пути, построенный с использованием передовых технологий
+
Дженсен Хуанг подтвердил, что в конструкции Blackwell был дефект - это была вина NVIDIA, а не TSMC
+
Предприятие TSMC в Аризоне уже обеспечивает меньший процент брака, чем аналогичные на Тайване
1
Продажи Huawei Pura 70 превысили планку в 6,5 миллионов
+
Стартовали продажи Core Ultra 9 285K — новинка на 16% уступает Ryzen 7 7800X3D при вдвое большем TDP
26
Многоцелевая "Гербера" без проблем пролетела над позициями сумского ПВО
+
В новый Boeing 757 Catfish интегрированы системы истребителя-невидимки F-22
+
OnePlus 13 может подорожать по сравнению с OnePlus 12
+
ВС РФ начали ликвидацию 2-тысячной группировки ВСУ, блокированной в Курской области — Путин
4
Google выпустила стабильную версию Android Auto 13.1
+
Впервые обнаружена тройная черная дыра
+
Conversation: ВСУ отброшены на всех направлениях, включая Курскую область
+
Дрон ВСУ по ошибке перехватил редкий украинский беспилотник Hawk
+

Популярные статьи

"Как украсть миллион", "Шарада", "Окно во двор" - краткий обзор фильмов
4
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 8500GT 256Mb GDDR3 - торжество мистера Хуанга
238
Подделки и брак на маркетплейсах – как не стать жертвой мошенников
5
Почему трассировка лучей сырая и бесполезная в играх, и какую видеокарту купать для RTX-ON в 2К и 4К
40
Intel Core Ultra 9 285K - почему это провал
92
Личный опыт лечебного голодания — 168 часов только на воде
47
Как советский город исчез с лица земли за несколько минут - история Северо-Курильска
3
Облачный гейминг с FogPlay и полезная инструкция
12
Танк КВ-122 как попытка создать альтернативу ИС-2
4
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-6000 XPG Lancer Blade RGB (AX5U6000C3016G-DTLABRWH) объемом 32 Гбайт
4

Сейчас обсуждают

Зю
22:59
Под видом "развития бизнеса" умники начали набирать кредиты и вообще переливать их в валютные заначки на операционных счетах — всё в ожидании краха банковской системы. Теперь поднимается свиной визг ...
Ключевая ставка достигла исторического максимума: Банк России реагирует на инфляцию
Майкопское Честное
22:58
Сам жри свой 5700x3d, можешь поделится с другими любителями похавать говна амудешного.
Intel Core Ultra 9 285K - почему это провал
Vorvort
22:51
Проблема в экономике. Без дешёвых кредитов бизнес развивать невозможно. Если каких - то товаров не хватает - они будут дорожать (уже всё подорожало в разы с 2022). А новые предприятия, чтобы покрыть д...
Ключевая ставка достигла исторического максимума: Банк России реагирует на инфляцию
Майкопское Честное
22:49
Не можешь есть хлеб – ешь пирожные. А лучше сходи покакать.
Intel Core Ultra 9 285K - почему это провал
A_K_
22:47
PLR7 60-12 и EA-PS 3150 это элементарные лабораторные источники питания - https://prist.ru/catalog/istochniki_pitaniya_postoyannogo_toka/plr7_60_12/ https://www.elektroautomatik-rus.ru/catalog/ea-ps-...
В Bulgarian Military заявили о ненадежности Су-57 из-за китайских комплектующих
Гега Озургетский
22:40
ходил в магазин. хлеб уже по 41руб. неделю назад был по 36руб. малому бизнену невозможно делать дешёвую логистику, и расширять проихводства. так как кредиты неподьемные. вот и поднимают цены. а что ещ...
Intel Core Ultra 9 285K - почему это провал
World Trailer
22:39
Какое то странное ощущение дежавю... Прямо как с Pentium 4... такой весь на бумаге мощнейший.. такие большие частоты... а ниче не мог )) первые поделки сливали даже Pentium-3 не смотря на частоту.....
Intel Core Ultra 9 285K - почему это провал
Алексей Носков
22:28
Ему позволили их сделать, так что шансов мало.
ФСБ обвинила создателей российского планшета в хищении свыше 13 миллиардов рублей бюджетных средств
Евгений Беликов
22:14
Пиксельные шейдеры 1 версии есть в играх 00 -2004 ... именно изза этого было много критики о не поддержки этих шкйдеров в 4 мх.... 3 4 как раз держали эти шейдеры и ДА дрова были кривые под каждую игр...
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 8500GT 256Mb GDDR3 - торжество мистера Хуанга
Зю
22:13
Набуиллина красава. Набутылила понабиравших кредитов и ожидающих краха рубля. Визг в полях стоит отменный!
Ключевая ставка достигла исторического максимума: Банк России реагирует на инфляцию
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем