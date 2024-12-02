Возможно, компания использует чипсет MediaTek MT6855 в данном устройстве.

Недавно в базе данных Google Play Console появился новый смартфон от Honor — Honor X9c Smart. Согласно данным из Google Play Console, номер модели Honor X9c Smart — «BRC-NX1». Версия, представленная в базе данных, оснащена 8 ГБ оперативной памяти. Одним из наиболее важных моментов является изображение фронтальной части нового устройства, который позволяет оценить его внешний вид.

Honor X9c Smart имеет дизайн с прямым экраном, где три стороны рамки, кроме подбородка, смотрятся довольно-таки аккуратно. На передней панели используется центрированное отверстие для селфи-камеры, что придаёт смартфону немного уже устаревший, но при этом простой вид. Кнопки регулировки громкости и кнопка питания расположены на правой стороне устройства, а по углам телефона видны закругленные линии дизайна. Судя по изображениям, телефон может быть выпущен в серебристой или серой цветовой гамме.

Помимо внешнего вида, консоль Google Play также раскрыла некоторые важные аппаратные характеристики Honor X9c Smart. Устройство работает под управлением операционной системы Android 14, что обеспечивает пользователям доступ к последним функциям и безопасности. В качестве процессора используется чип MediaTek MT6855, известный также как Dimensity 930. Этот чип имеет основную частоту 2,20 ГГц и поддерживает экран с разрешением 1080×2412 пикселей. Dimensity 930 был выпущен во втором квартале 2022 года и представляет собой мощный процессор среднего класса с хорошей балансировкой между производительностью и энергоэффективностью.

Некоторые аналитики предполагают, что Honor может выбрать более современный процессор Dimensity 7020, выпущенный в первом квартале 2023 года. Dimensity 7020 является обновлённой версией Dimensity 930 и может предложить ещё более высокую производительность и улучшенную энергоэффективность. Однако на данный момент это только предположения, и окончательный выбор процессора будет зависеть от стратегии компании.