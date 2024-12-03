Новинка поддерживает Wi-Fi 7, спутниковую связь и имеет батарею на 5300 мА·ч.

Компания Honor представила свою новую линейку смартфонов, включая модель Honor 300 Ultra, обладающую качественной камерой, модифицированным чипсетом и большим экраном, пишет издание Gizmochina.

Смартфон Honor 300 Ultra оснащается 6.78-дюймовым изогнутым OLED-экраном с разрешением 2700x1224 точек, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 4000 нит, поддержкой 1.07 млрд цветов, ШИМ-затемнением 3840 Гц и рядом функций для защиты глаз.

Чипсет новинки Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, судя по всему, был модифицирован, получив чуть сниженные тактовые частоты по сравнению со стандартной версией SoC — одно ядро Cortex-X4 работает на частоте 3.0 ГГц, пять ядер Cortex A-720 достигают частоты 2.95 ГГц, а два ядра Cortex-A520 имеют частоту 2.0 ГГц.

На задней панели устройства располагается тройная камера, представленная основным 50-Мп сенсором Sony IMX906, 12-Мп сверхширокоугольным модулем и 50-Мп перископическим телеобъективом с оптической стабилизацией изображения. Производитель подчёркивает широкие возможности камеры с 3.8-кратным оптическим зумом и 100-кратным цифровым, отмечая высокое качество фотографий благодаря системе управления освещением с использованием технологий искусственного интеллекта и фирменной функции, по словам компании, обеспечивающей портретную съёмку уровня зеркальной камеры. На фронтальной стороне размещается 50- Мп селфи-камера.

Кроме того, новинка имеет ряд встроенных ИИ-технологий для улучшения фотографий и поддерживает функцию Live Photos для создания «живых» фото.

Обеспечивает бесперебойную работу устройства аккумуляторная батарея ёмкостью 5300 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт. По данным производителя, восполнить заряд от 0 до 59 % можно всего за 15 минут, а от 0 до 100 % — за 35 минут. Также имеется поддержка быстрой беспроводной зарядки мощностью 80 Вт.

Для отвода излишков тепла от компонентов смартфона используется система охлаждения с испарительной камерой. Новинка имеет два стереодинамика, защиту от пыли и влаги по стандарту IP55, линейный вибромотор, ИК-модуль, поддерживает Wi-Fi 7 и NFC, а также позволяет отправлять сообщения и подключаться к картам через спутник.

Модель имеет элегантный дизайн и предлагается в двух цветовых оформлениях — чёрном (Ink Rock Black) и белом (Camellia White). Вес версии с имитацией кожи и тиснением составляет 198 г, а варианта со стеклянной отделкой — 199 г. Толщина устройства достигает 8.2 мм. Поставляется новинка с предустановленной MagicOS 9 на базе Android 15.





Источник фото: GSMArena

Стоимость смартфона Honor 300 Ultra начинается от 4199 юаней (577 долларов США) за версию с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти и достигает 4699 юаней (646 долларов США) за вариант с 16 ГБ ОЗУ и накопителем объёмом 1 ТБ.