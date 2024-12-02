Геймеры устанавливают Windows 11 активнее всех

Поддержка операционной системы Windows 10 подходит к концу, но пользователи не спешат переходить на Windows 11. Если только это не геймеры. Согласно последнему исследованию от компании Valve, в ноябре Windows 11 достигла нового рекорда, заняв почти 53% на платформе Steam.

В целом все версии Windows, включая Windows 11, 64-битную Windows 10 и 64-битную Windows 7, установлены на компьютерах 96,56% пользователей Steam. Из них 52,98% используют Windows 11, за последний месяц этот показатель вырос на 4,18%. 64-битная Windows 10 снизилась до 43,31%, потеряв 4,15%. Что касается Windows 7, которая несовместима с последней версией Steam, её доля составляет 0,21% (-0,07%). Несмотря на невозможность работать с последним обновлением, Windows 7 по-прежнему имеет доступ к платформе.

Linux и macOS увеличили свои доли. Linux сейчас занимает 2,03% (+0,03%), а macOS — 1,41% (+0,02%). Самый популярный дистрибутив Linux — Arch Linux, а самая популярная версия macOS — 15.1 Sequoia.

Что касается аппаратных компонентов, за последний месяц изменений было немного. В среднем компьютеры пользователей Steam имеют 16 ГБ оперативной памяти (46,02%), шестиядерный процессор (31,07%), видеокарту Nvidia RTX 3060 (4,89%), 8 ГБ видеопамяти (35,17%) и монитор с разрешением 1920 x 1080 пикселей (55,98%). Процессоры Intel предпочитают 64,23% пользователей (-1,94%), а Nvidia продолжает доминировать в сегменте видеокарт с долей рынка в 75,76%.