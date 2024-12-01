Осенняя распродажа Steam никогда не была особо выгодной и интересной в плане скидок. На фоне шикарной хэллоуинской и масштабной зимней, она выглядит очень серо и скучно. Но из-за своей продолжительности в одну неделю и крутых артов, она очень любима геймерами. Именно осенняя распродажа подарила геймерам чудесные арты с японским магазином игр и Гейбом-продавцом, берегом реки с ПК и шахматистами в космосе. В этом году весь год распродажи сопровождает девочка-курьер и ее кошка.

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Я решил, что даже на такой распродаже, как осенняя, можно найти что-нибудь интересное. Поэтому, встречайте: моя подборка скидок на интересные и необычные игры.

Халява от Steam

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Даже если у вас нет денег, не стоит расстраиваться. Культовая студия Digital Extremes бесплатно раздает одну из своих старых игр - экшен Dark Sector. Сам же Steam дарит 9 бесплатных стикеров на осеннюю тематику для чата за просмотр списка рекомендаций.

Call of Cthulhu - 239 рублей

Call of Cthulhu это детективная история, вдохновленная книгами Говарда Лавкрафта. По сути это симулятор ходьбы с прокачкой, редкими экшен-моментами, стелсом и режимом расследования. Игроку придется взять на себя роль детектива, что отправился на одинокий остров, чтобы расследовать гибель семьи художницы, картины которой высоко ценились знатоками искусства.

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Когда игра вышла, игровая пресса и обзорщики разгромили ее, но сегодня игроки все чаще положительно оценивают эту игру. И есть за что. Cyanide Studio создали красивую, атмосферную и по-настоящему самобытную историю. Авторский взгляд на творчество Лавкрафта позволил им создать игру, которая похожа на фильм. Он погружает игрока в свою атмосферу и сюжет, попутно сводя героя с ума…или не сводя. Что мне действительно понравилось в этой игре, так это разные концовки. А также особняк, точнее, его богатая библиотека. Я очень долго бродил среди шкафов с книгами, пытаясь погрузиться в атмосферу этого места. Прошел много игр, но настолько красивой, по-настоящему мрачной и слегка пугающей библиотеки не видел. Если сравнивать Call of Cthulhu с другими играми, то для меня она куда интереснее, чем Outlast 2, Murdered: Soul Suspect, Alan Wake и куча игр по книгам Лавкрафта. И хотя это не идеальная игра и 239 рублей за нее тоже много, я бы не советовал ее пропускать, если вы любите хорроры, адвенчуры и приключения. Лучше найдите на Youtube прохождение и посмотрите. Вдруг это то, что вам нужно.

Killing Floor 2 - 44 рубля

Если вы когда-нибудь слышали о том, что Killing Floor это копия Left 4 Dead, забудьте этот бред. Killing Floor это уникальная киберпанк игра, в которой разные перки с кучей оружия бегают по живописным картам и превращают киборгов в фарш. Вы можете позвать своих друзей и бок о бок идти на самые сложные, зубодробительные миссии. Хотя Killing Floor 2 вышел давно, он недооценен. Это превосходная игра, каждый перк в которой стоит того, чтобы изучить его до идеала.

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Ace Combat 7: Skies Unknown - 249 рублей

Игры серии Ace Combat являются одними из лучших аркадных авиасимуляторов, в которых бои на самолетах пересекаются с сильным и интересным сюжетом. И Ace Combat 7 является одной из лучших игр серии. Первые же сцены игры демонстрируют превосходную, по-настоящему киношную постановку. Но позже авторы снижают градус серьезности и в ход идут шутки.

Ace Combat 7 прекрасно демонстрирует проблемы аркадных авиасимуляторов - с одной стороны, управление здесь не очень. С другой, ты учишься его применять, ориентируешься по радарам, прокачиваешь самолет и вооружение. И уже на середине игры ты уничтожаешь противников так, будто между тобой и самолетом нет клавиатуры и мышки. 90% скидки на Ace Combat 7 это хороший подарок для всех геймеров, кто забыл что такое настоящий ААА-гейминг.









RollerCoaster Tycoon: Deluxe - 29 рублей

А вы помните, как в детстве строили свой парк развлечений? Вот и я не помню. В моем детстве не было ни ПК, ни RollerCoaster Tycoon. Вышедшая в 1999 году игра до сих пор безумно популярна, имеет огромное сообщество фанатов и то и дело попадает в ролики топовых блогеров. А все потому, что Крис Сойер создал уникальный проект, позволяющий реализовывать самые безумные идеи.

Это не столько игра про парк развлечений и карусели, сколько полигон для собственного воображения. Чего только в игре не делали…Но на фоне этого безумия с бесконечными гонками и парками-ловушками, приятно просто сесть и создать небольшой и уютный парк развлечений для всех.

Slime Rancher - 79 рублей

Любите ли вы милых животных? В игре Slime Rancher вам предстоит ухаживать за милыми слизнями, которые водятся в округе и не прочь стать жителями вашей фермы. Эта игра не что иное, как симулятор фермы в научно-фантастическом сеттинге. Выращивать урожай и ловить слизней очень занятно, при этом, игра носит весьма медитативный и спокойный характер. Если вас всегда огорчало отсутствие “Покемонов” на ПК, Slime Rancher вполне может их заменить.

Lethal League Blaze - 217 рублей

Существует много разных файтингов, но в Lethal League Blaze ваше основное оружие это не удары и комбо, а бейсбольная бита и мяч. Lethal League Blaze будто передает привет в золотую эпохи видеоигр, напоминая, какой чудесной игрой был Pong. Мне больше нравится предыдущая игра серии - Lethal League. В ней арт более приятный и саундтрек невероятно крутой. А вот Lethal League Blaze больше подойдет тем, кто ждет от инди-игр красивой картинки и масштаба происходящего.

Lethal League Blaze это богатые задники, культура урбана, стилистика флеш-анимаций, хардкорный геймплей и безумные скорости мяча. Вы разгоняете его до предела и наблюдаете, как противник улетает с арены, оставляя за собой шлейф дыма. Это чертовски хороший файтинг и он подойдет даже тем, кто в файтинги не играет.

Blood Fresh Supply - 64 рубля

В свое время Blood наделала много шума среди ценителей мрачных игр. Она была куда более жуткой, чем Doom. Ее геймплей отличался деталями и гротескной жестокостью. У фраз антигероя был какой-то гипнотический эффект - их хотелось слушать. Но годы шли, все классические шутеры получали обновления и переиздания, а Blood был аутсайдером. И вот, Atari наняли главного реаниматора старых игр - компанию Nightdive Studios. Они перевели Blood на свой движок Kex и сегодня Blood мало чем отличается от современных игр. Отзывчивое управление, красивая картинка и достижения.

Strange Horticulture - 177 рублей

Вам никогда не хотелось стать владельцем цветочного магазина в маленьком, затерянном в густых лесах городке? Игра Strange Horticulture предоставляет вам эту возможность. Но учтите, вам придется иметь дело с древней тайной. Настолько, что крыша поехать может. С одной стороны - растения интересные, с другой - тайна жуткая. Если вас это сочетание устраивает - покупайте Strange Horticulture и погружайтесь в быт цветовода-исследователя.

SiN Episodes: Emergence - 51 рубль

В свое время попытка распространять игры эпизодами привела в финансовую ловушку не только Valve, но и разработчиков поменьше. Продолжение культового шутера Sin как раз такая игра. Первый эпизод вышел, запомнился всем песней и персонажами, а после все заглохло. Играть в нее до сих пор приятно - эстетика старого доброго Source и олдового геймдизайна вызывает у старых геймеров слезу и ностальгическую улыбку. Однако игра довольно сильно состарилась. И хотя эта игра уже не получит продолжения, поиграть в нее стоит хотя бы ради знакомства с тем, как выглядели “эпизодические” игры. Оригинальную игру с улучшениями от Nightdive Studios - SiN: Gold с мультиплеерным аддоном продают за 64 рубля.

SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech - 41 рубль

Одна из лучших карточных игр по крутой стимпанк-вселенной про роботов получила чудесную скидку. Если есть что-то в современных играх по-настоящему стимпанковское, то это конечно же серия SteamWorld. Увы, чтобы насладиться этой игрой, нужно любить карточные игры. В противном случае вы весьма быстро эту игру бросите. А вообще, я рекомендую начинать знакомство с серией с SteamWorld Dig. Это крутейшая игра про шахтерство и использование пара.

RPG Time: The Legend of Wright - 299 рублей

Японский геймдев часто приносит в Steam очень необычные игры. Вот и эта игра побывав на различных фестивалях для инди-разработчиков, после чего решила удивить и западных игроков. По сути - это пародия на RPG и D&D игры. Игрок в роли простого японского школьника сидит в школе и играет в созданную его другом настольную игру. Игра сделана из бумаги, картона, блокнотов и т.д. В ней много грубых, сделанных ручкой иллюстраций. Проще говоря, это аниме Pop Team Epic, только в виде игры. Она смешная, веселая и безумная. Но играть в нее чертовски тяжело, если вы не знаете английский.

Главное достоинство этой игры - ее визуальный стиль, и нельзя не отметить, что оценить геймплей и все его особенности смогут лишь ценители оригинальных игр.





Если вы не можете найти эту игру по названию, ищите по издателю Aniplex Inc.

Crossbow: Bloodnight - 37 рублей

Закончить подборку я хотел бы на маленькой, но очень бодрой и атмосферной игре. Созданная авторами Postal: Brain Damaged, Crossbow: Bloodnight продолжает традиции олдскульных шутеров. Правда, это не полноценная игра, а арена, на которой игроку предстоит отбиваться от орд нечисти с помощью арбалета. У игры очень приятный визуал, из-за которого в ней хочется проводить время снова и снова.

В отличие от Devil Daggers, в этой игре хочется расслабляться и отдыхать. Но если вы хотите, чтобы игра постоянно показывала вам новый контент - она вам не подойдет.

Такой вышла моя подборка скидок. Распродажа закончится 4 декабря. А уже 19 декабря начнется большая праздничная распродажа. Не забывайте, что на праздничной распродаже за ковку значков будут давать карточки распродажи и прямо сейчас, когда на торговой площадке Steam цена карточек значительно упала, имеет смысл закупить карты впрок.

Спасибо за внимание.