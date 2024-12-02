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Доля рынка браузера Microsoft Edge опустилась ниже 13%
Statcounter представляет статистику браузеров за ноябрь

В первый день зимы был опубликован очередной отчёт от Statcounter по распределению браузеров по итогам ноября. Лидером с большим отрывом остаётся Google Chrome.

Statcounter утверждает, что в ноябре Chrome увеличил свою долю на 1,09% до значения 66,31%. Это самый высокий для Chrome показатель в 2024 году. Рост за 12 месяцев составляет 4,25%.

Microsoft Edge является ближайшим конкурентом Chrome. Правда, слово «ближайший» здесь не подходит. Тем более что в ноябре доля Edge сократилась с 13,56% до 12,87%. Год назад у Edge было 11,23%. Это показывает, как сложно заставить пользователей перейти с Chrome и других браузеров.

Safari продолжает удерживать третье место с долей рынка в районе 9%. В ноябре браузер Apple Safari вырос на 0,07%.

  1. Google Chrome - 66,31% (+1,09%)
  2. Microsoft Edge - 12,87% (-0,69%)
  3. Apple Safari - 9,13% (+0,07%)
  4. Mozilla Firefox - 6,45% (+0,06%)
  5. Opera - 2,81% (-0,39%)

В настоящее время Google находится под прицелом Министерства юстиции США. Оно утверждает, что Google должна продать Chrome. В ответ Google заявила, что продажа своего браузера навредит технологическому лидерству Америки и пользователям, которые могут не доверять новому владельцу. Будет интересно увидеть, повлияет ли это развитие событий на позицию Google на рынке браузеров.

#chrome #браузеры #edge #safari
Источник: neowin.net
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