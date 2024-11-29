История стара как Интернет. Но наличие там авторов Chrome забавляет.

Альянс разработчиков браузеров (Browser Choice Alliance, BCA) обвинил Microsoft в искусственном ограничении выбора браузера в Windows и лоббировании собственного браузера Edge. В BCA входят Opera, Vivaldi, Google (владелец Chrome), Wavebox и Waterfox. Альянс обратился в Европейскую комиссию с просьбой признать Edge «контролёром доступа» в рамках Закона о цифровых рынках, что обяжет Microsoft предоставить пользователям Windows более широкий выбор браузеров.

Несмотря на то, что Edge теперь построен на основе открытого проекта Chromium, Microsoft, по заявлению BCA, продолжает использовать сомнительные тактики, чтобы удержать пользователей от установки альтернативных браузеров. Компания, как утверждается, «применяет вводящие в заблуждение всплывающие окна, предупреждения, усложняет процесс смены браузера по умолчанию и даже изменяет настройки Windows», чтобы помешать пользователям установить другой браузер.

BCA утверждает, что действия Microsoft наносят ущерб не только разработчикам браузеров, но и всей веб-экосистеме. Альянс опубликовал инфографику, демонстрирующую тактики Microsoft, включая рекомендации Edge в поисковой системе Bing. Примечательно, что в состав BCA не вошёл разработчик браузера Firefox — компания Mozilla. Кроме того, Google, недавно обвинённая правительством США в монополизации поиска, теперь выступает в качестве члена альянса, обвиняющего Microsoft в аналогичном поведении.

BCA указывает на важность браузеров как ключевого инструмента доступа к интернету, особенно в свете развития онлайн-сервисов, включая инструменты искусственного интеллекта. Браузеры будут играть важную роль в образовании и корпоративном секторе ещё много лет. Цель альянса — обеспечить честную конкуренцию на рынке десктопных операционных систем, где доля Windows до сих пор превышает 70%.