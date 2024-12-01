Смартфон Realme GT 8 Pro может получить батарею емкостью до 8000 мАч, что значительно увеличит его автономность. Однако это нововведение может повлечь за собой некоторые ограничения в скорости зарядки.

Смартфоны становятся все более важными в повседневной жизни, и автономность устройства играет ключевую роль. Realme, известный своими инновациями, готов представить новый флагман GT 8 Pro, который, по слухам, оснастят батареей до 8000 мАч. Эта новинка может превзойти своего предшественника, модель GT 7 Pro, которая уже зарекомендовала себя как один из самых долговечных смартфонов на рынке.

GT 7 Pro получил титановую батарею емкостью 6500 мАч, что обеспечивало быструю зарядку до 100% всего за 37 минут благодаря технологии SuperVOOC мощностью 120 Вт. Однако предстоящая модель GT 8 Pro может предложить еще более впечатляющие характеристики. Утечки информации указывают на возможность установки батареи на 7000 или даже 7500 мАч. В первом случае время зарядки увеличится до 42 минут, а во втором — до 55 минут при использовании 100-ваттного зарядного устройства.

Но на этом новшества не заканчиваются. Если Realme решит оснастить GT 8 Pro батареей на 8000 мАч, это может привести к снижению скорости зарядки до 80 Вт, что увеличит время зарядки до 70 минут. Такие изменения могут оказать влияние на привлекательность устройства, особенно в сравнении с конкурентами.

Несмотря на значительное увеличение емкости, GT 8 Pro может столкнуться с недостатками. Например, его соперники, такие как OnePlus 13 и Xiaomi 15 Pro, поддерживают беспроводную зарядку, в то время как Realme может не предложить эту функцию. Это может стать важным фактором для покупателей, которые ищут баланс между временем работы и удобством использования.