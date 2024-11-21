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Microsoft Flight Simulator 2024 получила «Чрезвычайно негативные» отзывы в Steam
Создатели Microsoft Flight Simulator 2024 использовали машинное обучение для создания контента

Выпущенная на этой неделе игра Microsoft Flight Simulator 2024 сильно зависит от облачных серверов, чтобы избежать огромных требований к скачиванию, как у её предшественника. К сожалению, это сделало игру уязвимой к перегрузке серверов при запуске. Многим пришлось ждать часами, чтобы сыграть в игру, за которую они заплатили $59,99.

Новая часть знаменитой серии авиасимуляторов от Microsoft столкнулась с серьёзными проблемами сразу после релиза. Несмотря на то, что Asobo и Xbox Game Studios начали работать над решением этих проблем, фанаты раскритиковали игру за баги и долгие загрузки по несколько часов.

Высокая активность игроков перегрузила облачные серверы, которые транслируют в Microsoft Flight Simulator 2024 цифровую модель Земли в реальном масштабе. Это заставило Asobo внедрить временную систему очередей. В результате разочарованные пользователи Steam снизили рейтинг игры до «Чрезвычайно негативного» в день релиза. Разработчик с тех пор увеличил мощность серверов, но некоторые игроки могут продолжить сталкиваться с проблемами.

Генеральный директор и соучредитель Asobo, Йорг Нойманн, недавно сообщил в интервью игровому порталу IGN, что компания недооценивала ажиотаж вокруг Flight Simulator 2024. Компания тестировала серверы на количество до 200 000 одновременно играющих пользователей. Перегрузка в день запуска привела к сбоям в системе игры и заставила перезапустить её.

Simulator 2024 транслирует большую часть местности, объектов и текстур, чтобы сократить время запуска и минимизировать требования к скачиванию. Предыдущая версия, выпущенная в 2020 году, требовала минимум 200 ГБ свободного пространства на накопителе, часто доставляла обновления весом в десятки гигабайт и имела DLC, общий объём которых мог достигать нескольких терабайт.

Перенаправление нагрузки на облако сократило объём занимаемого Flight Simulator 2024 места на компьютерах игроков до 50 ГБ и позволило Asobo выпускать крупные обновления без огромных скачиваний. Естественно, такой подход требует быстрого безлимитного доступа в интернет. В ходе первых тестов расход трафика приближался к 81 ГБ в час.

Нойманн объяснил это неоптимизированной сборкой, настроенной на максимальное визуальное качество. Он предположил, что среднестатистический пользователь может тратить в игре около 5 ГБ в час.

Кроме того, генеральный директор недавно рассказал, как игра генерирует ассеты с помощью машинного обучения и искусственного интеллекта. Чтобы сделать игру, охватывающую всю планету, более красивой, Asobo многократно обучала алгоритм, который назначал цвета и текстуры различным заранее определённым типам местности.

Когда его спросили о возможной угрозе для рабочих мест от GenAI, Нойманн сказал, что объём человеческого внимания, необходимый для работы этой технологии, на самом деле удвоил численность разработчиков. Если считать поддерживающие студии, почти 1000 человек работали над Flight Simulator 2024.

Microsoft Flight Simulator 2024 доступна в Steam, Microsoft Game Store, на консолях Xbox Series и через Game Pass.

#microsoft #игры
Источник: techspot.com
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