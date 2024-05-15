Новый флагманский смартфон Sony получил процессор Snapdragon 8 Gen 3 и камеру с зумом 7.1x

В среду компания Sony провела виртуальное мероприятие, на котором анонсировала новые смартфоны линейки Xperia. Главное место среди них занимает флагманская модель Xperia 1 VI. Этот аппарат получил новый процессор, улучшения в камерах и изменения в дизайне.

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Внешний вид устройства остался минималистичным, привычно для японского производителя. Смартфон обладает прямоугольным корпусом с плоскими сторонами и такой же плоской задней поверхностью. Сзади находится выступ камер в форме овала, как и у аппарата предыдущего поколения.

Главным изменением в дизайне является экран с соотношением сторон 19.5:9. Это более классическое соотношение вместо привычного для Xperia кинематографичного 21:9. В результате аппарат стал короче и шире.

Вместо экрана OLED 4K предлагается дисплей 6,5 дюйма 1080 x 2340. Это по-прежнему OLED с поддержкой HDR и полным охватом цветового диапазона DCI-P3. Частота обновления составляет 1–120 Гц, частота дискретизации касания 240 Гц. Экран и задняя панель защищены стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2. Рамки сверху и снизу остались довольно широкими.

Внутри находится процессор Snapdragon 8 Gen 3. Используется память LPDDR5X объёмом до 12 ГБ и хранилище UFS 4.0 до 512 ГБ. Поддерживаются карты памяти microSD вместимостью до 1,5 ТБ. Для охлаждения есть испарительный отсек.

Спереди располагаются стереодинамики с улучшенными басами, чёткостью и распространением звука по ширине и глубине. Сохранился разъём для наушников 3,5 мм, есть поддержка технологий 360 Reality Audio, аппаратное декодирование 360 Reality Audio, 360 Spatial Sound, Dolby Atmos, LDAC, DSEE Ultimate, Qualcomm aptX HD audio и LE Audio.

Ёмкость батареи составляет 5000 мАч, мощность зарядки 30 Вт и беспроводная зарядка стандарта Qi. Доступны стандарты связи 5G, 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11 ax и Bluetooth 5.4 LE, для навигации GPS и ГЛОНАСС. Также здесь можно найти разъём USB 3.2 Type-C, NFC и сканер отпечатков сбоку. Установлена Android 14, обещано 3 года обновлений системы и 4 года патчей безопасности.

Главным достоинством этого аппарата являются камеры. Основная с разрешением 48 Мп обладает сенсором Exymor T размером 1/1,3,5 дюйма. Такой же используется в прошлогодней модели Xperia. Апертура у него f/1,9, есть гибридная оптическая и электронная стабилизация изображения. Сверхширокоугольная камера 12 Мп обладает апертурой f/2,2 и фокусным расстоянием 16 мм. Ещё есть телеобъектив с размером сенсора 1/3,5 дюйма и улучшенным объективом с оптическим зумом 85–170 мм, выдающим оптический зум 3,5-7,1 (гибридный зум 21,3x). Все камеры защищены покрытием ZEISS T*.

Передняя камера 12 Мп с сенсором Exmor RS размером 1/2,9 дюйма, апертурой f/2,0 и полем обзора 84°. Поддерживается запись видео 4К 120 кадров/с. Обновлено приложение камеры, работать с которым стало проще, хотя есть и профессиональный режим съёмки.

В Европе аппарат предлагает по цене 1399 евро и будет продаваться с начала июля. Он будет доступен в чёрном, зелёном и серебристом цветах.