Если изображения реальны, то это будет первое серьёзное изменение внешнего вида Xperia за шесть лет.

Согласно полученным данным из японских СМИ, в сеть просочились изображения реального устройства или прототипа мобильного телефона Xperia следующего поколения от Sony Mobile. Эти изображения дают первое представление о том, как будет выглядеть будущее линейки Xperia.

На просочившихся изображениях видно, что общий вид задней панели телефона сохраняет классический серебристо-серый цвет, который в основном разделён на три части: часть камеры, боковая часть камеры и часть под камерой. Хотя дизайн на обоих изображениях схож, но имеются заметные отличия. Утверждается, что на изображениях представлены два разных смартфона Xperia, которые соответствуют разным моделям. На первом снимке соотношение сторон телефона выглядит тоньше, а под камерой заметен логотип. На втором снимке телефон кажется гораздо меньше первого, с вспышкой, расположенной справа от модуля двойной камеры.

Ранее Sony Xperia претерпела серьезные изменения в дизайне, когда соглашение о названиях было изменено на серии 1, 5 и 10. Если эти изображения действительно представляют новую концепцию дизайна Xperia, то это будет первое серьёзное изменение внешнего вида Xperia за шесть лет. Модели на фото оснащены двойными камерами, что позволяет предположить, что они могут быть преемниками Xperia 10 VI или новыми моделями серии Xperia 5. Хотя изображения показывают только заднюю часть телефонов, на боковой стороне, похоже, нет никаких функциональных компонентов, таких как датчик отпечатков пальцев. Это может указывать на то, что в новом поколении телефонов Xperia будет использоваться встроенный в экран датчик отпечатков пальцев, что станет значительным шагом вперед в дизайне и функциональности устройств.