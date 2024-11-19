Высокий показатель обеспечил флагманский чипсет Snapdragon 8 Elite и топовые компоненты.

До официальной презентации флагманской серии ROG Phone 9 от ASUS осталось всего несколько часов, но интерес к новинкам продолжает подогреваться заблаговременно — ранее в сети Интернет появилось немало информации, раскрывающей дизайн и характеристики новых моделей, а сейчас публикуется скриншот, демонстрирующий рекордные результаты новинки в бенчмарке AnTuTu, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: NotebookCheck/ASUS

На опубликованном изображении видно, что общий показатель стандартной модели ASUS ROG Phone 9 в тесте AnTuTu составил 3 121 390 баллов — такого ни одному из известных смартфонов к настоящему времени добиться не удавалось.

Источник фото: Gizmochina

Также представленный скриншот раскрывает, что протестированный экземпляр обладает чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite, оснащённым двумя ядрами с тактовой частотой 4.32 ГГц и шестью ядрами, работающими на частоте 3.53 ГГц, графическим процессоров Adreno 830, экраном с частотой обновления 185 Гц, 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и хранилищем UFS 4.0 объёмом 1 ТБ. Работает устройство под управлением ОС Android 15.

Ранее стало известно, что ASUS ROG Phone 9 обзаведётся 6.78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, 50-Мп основной камерой с оптической стабилизацией изображения, 13-Мп сверхширокоугольным объективом, 5-Мп макромодулем, 32-Мп селфи-камерой, аккумулятором на 5800 мА·ч с поддержкой быстрой 65-Вт зарядки, сканером отпечатков пальцев, встроенным в экран, 3.5-мм аудиоразъёмом и двумя динамиками.

Новинка будет выпускаться в чёрном (Phantom Black) и белом (Storm White) цветовых оформлениях. Размеры устройства составят 163.8x76.8x8.9 мм при весе 227 г.