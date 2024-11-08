Redmi K80 Pro может стать одним из самых мощных смартфонов в мире, набрав 3 016 350 баллов в тесте AnTuTu.

В скором времени Xiaomi выпустит новую серию смартфонов Redmi K80. В частности, модель Redmi K80 Pro, которая, как ожидается, будет переименована в Poco F7 Ultra, уже привлекла внимание общественности благодаря своим впечатляющим характеристикам производительности.

Согласно информации, предоставленной известным инсайдером Digital Chat Station, Redmi K80 Pro продемонстрировал выдающийся результат в тесте AnTuTu, превысив отметку в 3 миллиона баллов и составив 3 016 350. Это действительно впечатляющее достижение, и стоит отметить, что такие результаты следует воспринимать с осторожностью, так как они получены на предварительных версиях устройства. Тем не менее, если эти данные подтвердятся, то Redmi K80 Pro сможет занять первое место в рейтинге Android-смартфонов по версии AnTuTu. На данный момент лидерство принадлежит OnePlus 13 с его официальным результатом в 2,92 миллиона баллов.

В отличие от предыдущих поколений, где Xiaomi выпускала три устройства в линейке, в текущей серии Redmi K80, похоже, будет всего две модели: Redmi K80 и Redmi K80 Pro. Информация о том, что компания планирует выпускать дополнительные модели, такие как Redmi K80E или другие компактные версии, пока отсутствует. Тем не менее, ожидается, что мероприятие по запуску новой серии состоится до конца текущего года. В рамках этого события также может быть представлен Redmi Turbo 4.