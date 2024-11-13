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Cadillac представила новый электрический кроссовер Vistiq
Cadillac представила свой новый трехрядный электрический внедорожник Vistiq. Производство начнется в следующем году.

Cadillac представил новый трехрядный внедорожник Vistiq. Эта модель, запланированная на 2026 год, обещает не только впечатляющий запас хода, но и множество современных технологий.

Vistiq станет частью растущего семейства электрических автомобилей Cadillac, включая популярные модели Lyriq и Escalade IQ. Стартовая цена в 78 790 долларов включает сбор за доставку и делает этот внедорожник доступным для более широкой аудитории. Важно отметить, что производство начнется на заводе GM в Спринг-Хилле, где уже собирают Lyriq, что обеспечит соответствие федеральным налоговым требованиям.

Дизайнерские элементы Vistiq перекликаются с другими моделями Cadillac. Плоские дверные ручки и ромбовидный узор на решетке придают автомобилю современный вид. Боковые панели с углублениями и схожие передние и задние фонари создают единый стиль, который легко узнать на дороге. Лобовое стекло, напоминающее Escalade IQ, добавляет нотку динамики и агрессивности.

Vistiq оснащен двухмоторной системой с аккумулятором на 102 кВт·ч, которая генерирует 615 лошадиных сил и 650 фунт-фут крутящего момента. Это позволяет внедорожнику продемонстрировать отличное ускорение и маневренность. Опциональные 23-дюймовые колеса обеспечивают улучшенную видимость, но стоит помнить о безопасности пешеходов.

Информационно-развлекательная система Vistiq работает на базе Android, что открывает доступ к Google Maps и множеству приложений через Google Play Store. Однако отсутствие поддержки Apple CarPlay и Android Auto вызвало некоторые вопросы у пользователей, которые привыкли к этим функциям. Несмотря на критику, руководство GM уверено в правильности своего выбора.

Инновационной особенностью станет двунаправленная зарядка, которая позволит использовать электроэнергию автомобиля для питания дома во время отключений. При использовании зарядного устройства уровня 2, автомобиль может добавлять от 29 до 47 миль запаса хода за час. Быстрая зарядка позволяет получить 79 миль за всего 10 минут.

Новый внедорожник будет доступен в нескольких комплектациях, включая Luxury, Sport и Premium Luxury. В 2025 году Cadillac планирует представить еще более роскошную версию Platinum, которая предложит дополнительные элементы производительности и разнообразие цветовых решений.

#электромобили #внедорожники #cadillac #vistiq
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