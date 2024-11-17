Выпуск телевизора Apple зависит от успеха будущего умного хаба для дома

Компания Apple готовится укрепить свои позиции на рынке умных домов, выпустив множество устройств, совместимых с системой HomeKit. Ранее сообщалось, что компания планирует представить своё первое устройство для умного дома весной следующего года. Им станет настенный гаджет с 6-дюймовым экраном в стиле iPad. Он сможет управлять всеми аспектами дома через интеграцию с аксессуарами. Теперь же появилась информация о том, что Apple может выпустить телевизор.

Это не первый раз, когда компания задумывается о создании телевизора. Впервые идея обсуждалась в Apple в период с 2009 по 2011 год. Теперь эта концепция вернулась на повестку дня, но есть определённые факторы, которые компания должна учитывать. Как сообщает аналитик Марк Гурман в последнем выпуске Power On, компания сейчас «оценивает» возможность выпуска телевизора под брендом Apple.

Десять лет назад Apple отказалась от идеи создания телевизора, поскольку не могла предложить нечто оригинальное. Сейчас у компании есть опыт и целая экосистема устройств, которые способны поддержать новый продукт.

Аналитик не предоставил подробностей о возможном телевизоре от Apple. Можно предположить, что устройство будет обладать связанными с умным домом функциями. Оно сможет управлять различными аспектами устройств HomeKit, хотя и не окажется центральным хабом. Эту роль компания отводит специальному 6-дюймовому устройству.

От востребованности этого устройства у покупателей и зависит судьба будущего телевизора. Если хаб окажется успешным, Apple сможет представить различные совместимые устройства, которые будут служить аксессуарами к нему.