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Lexus в течение двух лет представит суперкар с двигателем V8
Новый суперкар Lexus позиционируется как конкурент для моделей Aston Martin Vantage и Mercedes-Benz AMG GT

Автопроизводитель Lexus собирается представить суперкар на основе двигателя V8. Его конкурентами окажутся такие автомобили, как Aston Martin Vantage и Mercedes-AMG GT. Новинка станет идейным наследником легендарного LFA.

В 2022 году Toyota, материнская компания Lexus, представила концепт-кар GT3 GR. Не так давно его прототип протестировали на трассе Спа-Франкоршам. Гоночное подразделение Toyota Gazoo Racing собирается задействовать этот автомобиль в топовых соревнованиях 2026 года, включая «24 часа Ле-Мана».

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Согласно правилам FIA, автомобили класса GT3 обязаны обладать тем же базовым дизайном кузова, что и серийные автомобили. Таким образом, Toyota может выпустить серийную версию GT3 GR в ближайшие два года. Предполагается, что дорожная версия GT3 GR будет продаваться под брендом Lexus.

Хотя подробные характеристики гоночной версии автомобиля названы не были, правила GT3 достаточно гибкие. Мощность у автомобилей обычно около 500-600 л.с., а масса не более 1300 кг.

#автомобили #lexus
Источник: ixbt.com
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