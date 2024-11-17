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От видеокарт Nvidia GeForce RTX 50 ждут серьёзного влияния на мир видеоигр
Поставщики возлагают большие надежды на видеокарты Nvidia следующего поколения

Игровые графические процессоры Nvidia GeForce RTX 50 Blackwell для потребительского рынка, предположительно, серьёзно повлияют на рынок, поскольку уже начинают готовиться к продажам.

Следующее поколение игровых карт лидера рынка может стать одним из самых ожидаемых релизов, тем более что компания значительно выросла по сравнению с периодом выпуска предыдущей серии карт Ada Lovelace.

Ожидается, что спрос на новые игровые карты Nvidia будет гораздо выше. По мнению тайваньского поставщика Auras Technology, они могут появиться уже в декабре.

Auras Technology, которая в основном выпускает системы охлаждения для дискретных видеокарт, может сыграть важную роль в производстве будущих карт серии Blackwell. Генеральный директор Auras Ю-Шен Лин заявил, что серия RTX 50 вызывает значительный интерес на рынке. Это окажет огромное влияние на цепочки поставок. В следующем году компания прогнозирует стабильный спрос на компоненты охлаждения как в серверном, так и в потребительском сегментах.

Стало известно, что материнская компания ZOTAC — PC Partner, также владеющая брендами Inno3D и Manli, перенесла свои операции из Гонконга в Сингапур. Это сделано в попытке противостоять влиянию глобальных санкций в регионе и подготовиться к выпуску следующего поколения игровых карт Nvidia.

PC Partner перенесла свою штаб-квартиру для того, чтобы избежать тарифов и потенциальных санкций, связанных с будущими высокопроизводительными чипами Nvidia. Это связано с тем, что Гонконг находится под влиянием политики США.

PC Partner уже успела зарегистрироваться на Сингапурской бирже (SGX), что позволяет предположить, что компания продолжит свою деятельность из Сингапура и в будущем.

Анонс GeForce RTX 50 ожидается на выставке CES 2025, если только этого не случится ещё раньше.

#nvidia #видеокарты
Источник: wccftech.com
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