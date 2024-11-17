Поставщики возлагают большие надежды на видеокарты Nvidia следующего поколения

Игровые графические процессоры Nvidia GeForce RTX 50 Blackwell для потребительского рынка, предположительно, серьёзно повлияют на рынок, поскольку уже начинают готовиться к продажам.

Следующее поколение игровых карт лидера рынка может стать одним из самых ожидаемых релизов, тем более что компания значительно выросла по сравнению с периодом выпуска предыдущей серии карт Ada Lovelace.

Ожидается, что спрос на новые игровые карты Nvidia будет гораздо выше. По мнению тайваньского поставщика Auras Technology, они могут появиться уже в декабре.

Auras Technology, которая в основном выпускает системы охлаждения для дискретных видеокарт, может сыграть важную роль в производстве будущих карт серии Blackwell. Генеральный директор Auras Ю-Шен Лин заявил, что серия RTX 50 вызывает значительный интерес на рынке. Это окажет огромное влияние на цепочки поставок. В следующем году компания прогнозирует стабильный спрос на компоненты охлаждения как в серверном, так и в потребительском сегментах.

Стало известно, что материнская компания ZOTAC — PC Partner, также владеющая брендами Inno3D и Manli, перенесла свои операции из Гонконга в Сингапур. Это сделано в попытке противостоять влиянию глобальных санкций в регионе и подготовиться к выпуску следующего поколения игровых карт Nvidia.

PC Partner перенесла свою штаб-квартиру для того, чтобы избежать тарифов и потенциальных санкций, связанных с будущими высокопроизводительными чипами Nvidia. Это связано с тем, что Гонконг находится под влиянием политики США.

PC Partner уже успела зарегистрироваться на Сингапурской бирже (SGX), что позволяет предположить, что компания продолжит свою деятельность из Сингапура и в будущем.

Анонс GeForce RTX 50 ожидается на выставке CES 2025, если только этого не случится ещё раньше.