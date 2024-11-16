Неудивительно, учитывая внушительные характеристики и полное отсутствие конкурентов

GPU GB202-300-A1 для GeForce RTX 5090 уже вовсю штампуется на заводах TSMC для поставки партнерам NVIDIA, чтобы те успели произвести достаточное количество экземпляров на официальную дату выхода новинки.

Мощнейший во всех смыслах графический процессор готов установить новый рекорд по FPS в играх за счет наличия 21760 CUDA-ядер и 32 ГБ памяти GDDR7, подключенных посредством 512-битной шины. Также заявлен отказ от проблемного разъема питания 12VHPWR и переход на 12V-2x6.

Значительное преимущество практически по всем параметрах перед GeForce RTX 4090 и применение дорогостоящей VRAM большого объема не могло не сказаться на стоимости GeForce RTX 5090. Так, если рекомендованная цена на предшественницу на момент её выхода составляла $1600, то за новое поколение планируют просить $1800-2000.

Портал Wccftech отмечает умение NVIDIA скрывать подробности касательно будущих релизов своих продуктов. Однако, учитывая имеющиеся на данный момент сведения, можно ожидать колоссального прироста производительности в сравнении с GeForce RTX 4090.

Таким образом, в отличие от процессорного рынка, апгрейд даже топовой видеокарты не лишен смысла. А, учитывая рост курса доллара, вероятно, стоит начать готовиться к выходу нового "зеленого" флагмана уже сейчас.