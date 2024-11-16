Их приобретение может обернуться пустой потерей денежных средств

Предновогодняя пора для многих означает время, когда следует обновиться и приобрести более мощное железо, поскольку зимой игровые ПК начинают играть все большую роль в жизни людей. И, хотя производить апгрейд обычно рекомендуется летом, сейчас он также имеет место быть, учитывая непрерывный рост курса доллара.

Разумеется, начать стоит с графического ускорителя, так как он дает большую прибавку FPS, нежели остальные компоненты. Впрочем, не все GPU подходят в 2024 году для приобретения, и эксперты выяснили, что именно сегодня не нужно брать.

Во-первых, ни в коем случае не стоит притрагиваться к NVIDIA Kepler, а именно к GeForce GTX Titan, GTX 780 Ti, GTX 780, GTX 770 и GTX 760. Эти видеокарты давным-давно устарели и не поддерживаются свежими драйверами, следовательно новые игры на них просто не пойдут. Аналогичная ситуация наблюдается и с их конкурентами от AMD в виде Radeon R9 200-й.

Младшие NVIDIA Maxwell и Maxwell 2 брать можно, то есть GTX 750 / Ti, GTX 950 / 960 вполне сгодятся для тех же "танчиков", благо поддержка текущими драйверами у них есть. GeForce GTX 970 также пойдет, если она стоит дешевле Radeon RX 470. Что касается старших GeForce GTX 980 / Ti, а также аналогов — Radeon R9 300, то их ни в коем случае не рекомендуется приобретать из-за риска отвала GPU. Или ненадежной памяти HBM на Radeon R9 Fury.

Любимцы миллионов, GeForce GTX 1070 и 1080 / Ti обходим за километр, так они сильно ужарены после майнинга и, даже если по GPU и памяти прошлись утюгом в псевдоремонтных целях, они все равно отваливаются, еще не доезжая до покупателя. Младшие же GeForce GTX 1060 и ниже сгодятся для "DotA 2" и "Мир Танков", если найти их по вкусному прайсу.

Radeon RX Vega может показать привлекательным предложением из-за стоимости, как у GeForce GTX 1660, но с производительностью, как у GeForce GTX 2060. Но её следует строго избегать из-за отвальной HBM, как у R9 Fury, ибо половина карт уже отъехала, а вторая находится на грани.

Что до ветеранов майнинга, Radeon RX 400 / 500, то они могут стать основой для бюджетного игрового ПК, если взять их за 3 тысячи рублей или ниже с проверкой. Естественно, запуск современных ААА-хитов на данных картах будет невозможен.

Касательно GeForce RTX 2000-й серии расклад следующий: брать можно только GeForce RTX 2060 / Super или 2070, поскольку GeForce GTX 2070 Super, 2080 / Ti могут попасться с отвальной памятью Micron. GeForce GTX 1660 / Super и GTX 1650 также вполне нормальные. Хоть и копали 1660-е в свое время знатно, их спасли холодные GPU и память. Единственное, стоит обходить стороной версии ASUS с одним вентилятором и серию Gigabyte Windforce.

Radeon VII игнорируем, так как она на HBM памяти, а Radeon RX 5700 / XT из-за ужаренности от майнинга и вероятности заводского дефекта GPU в 30% случаев. Radeon RX 5600 XT и 5500 XT более прохладные и, в целом, являются неплохими кандидатами на покупку. Первая с успехом соперничает с GeForce GTX 1660 Super, выдавая больше FPS.

GeForce RTX 3050 8 GB и GeForce RTX 3060 приобретать можно все, кроме Palit Dual и StormX. Последние имеют не лучшую реализацию охлаждения системы питания видеопамяти, что может закончиться прогаром платы. Также указанные версии снабжены одними из самых неэффективных термопрокладок.

GeForce RTX 3060 Ti с отвальной памятью Hynix и в исполнении Palit не берем. А все еще довольно быструю GeForce RTX 3070, покупать можно, но желательно "жирную", например любую EVGA, MSI Gaming, Palit Jetstream / Gamerock, Gigabyte Aorus Master, ASUS TUF/ Strix и подобную. Но и система охлаждения попроще также не станет катастрофой.

GeForce RTX 3070 Ti стоит внимания, если только она немного дороже версии без приставки Ti. А из-за горячей памяти GDDR6X приобретаемая видеокарта должна иметь хороший охлад. ASUS TUF мимо, ибо в нем чипы VRAM охлаждаются только наполовину. С GeForce RTX 3080 / Ti тоже самое.

GeForce RTX 3090 имеет проблему в видео горячей памяти, размещенной на обратной стороне, а GeForce RTX 3090 Ti без подобного изъяна просто слишком дорогая.

Ледяные Radeon RX 6400 и 6500 XT, понятное дело, можно покупать. Как и немного потребляющие Radeon RX 6600 / XT / 6650 XT. Впрочем, есть смысл присмотреться к китайскому рефабу, Radeon RX 6600M, который стоит как GeForce GTX 1660 Super, но выдает производительность уровня обычной RX 6600.

Radeon RX 6800 / XT также хороши, а топовые Radeon RX 6900 XT и 6950 XT — сомнительный на сегодняшний день выбор, так как они все же малостью древние флагманы, хоть и в целом нормальные. Брать Radeon RX 6000 можно в любом исполнении.

Наконец, мы дошли до актуальных GeForce RTX 4000 и Radeon RX 7000. Здесь нет откровенно плохих карт вследствие их новизны. Отмечается лишь, что лучше избегать варианты с недостаточным охлаждением, не рассчитанным на установленный на карте GPU.

Среди них Palit GeForce RTX 4070 / Super Dual и двухвентиляторные ASrock Radeon RX 7800 XT / 7900 GRE. Конечно, андевольт может немного снизить температуру, однако все же лучше доплатить за версию с более приличной системой охлаждения.