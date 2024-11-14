Скриншоты показывают, что на сайте Gemini появилась опция выбора модели, включая модель Gemini 2.0.

Google готовится к запуску своей новой модели искусственного интеллекта (ИИ), известной как Gemini 2.0. Скриншоты, просочившиеся в сеть, указывают на то, что Google активно работает над развитием этой модели и она может быть запущена раньше, чем ожидалось. Это происходит вслед за анонсом OpenAI о разработке своей новой модели o1, которая представляет собой значительное развитие в области ИИ. Модель o1 от OpenAI, по заявлениям, способна развивать логическое мышление и решать сложные проблемы, и вызывает большой интерес в технологическом сообществе.

Считается, что модель Gemini 2.0 от Google также обладает большим потенциалом и будет совершенствовать различные аспекты ИИ. Одновременно с этим, Google улучшает свои инструменты, чтобы разработать более человекоподобный интеллект и умение рассуждать.

Скриншоты, опубликованные на сайте X, показывают сайт Gemini с расширенной опцией выбора модели. В разделе Gemini Advanced указана модель с версией 2.0-Pro-Exp-0111.





