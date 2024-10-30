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kosmos_news
Сайт чат-бота ChatGPT по показателю посещаемости обогнал Pornhub, Linkedin и Netflix
Сайт ИИ ChatGPT в этом году превзошел многие ресурсы по показателю посещаемости.

С тех пор, как ChatGPT стал синонимом генеративного искусственного интеллекта для масс, доступ к веб-сервису, а также к приложениям для iPhone и Android постоянно растет. После того, как в сентябре прошлого года сайт чат-бота OpenAI с искусственным интеллектом достиг отметки в 1,5 миллиарда посещений в месяц, количество посещений выросло на 112% в годовом исчислении до 3,1 миллиарда посещений в сентябре 2024 года. Об этом свидетельствует анализ компании SimilarWeb.
Это означает, что ChatGPT стал 11-м по посещаемости величине ресурсом в мире после таких сайтов, как Reddit и Википедия, и значительно опережает таких гигантов, как Amazon.com, Netflix.com, Linkedin.com и Pornhub.com. Рейтинг SimilarWeb:

Стоит отметить, что речь идет о сайте ChatGPT.com. Но OpenAI не приходится скрывать и то, что касается использования приложений: ситуация по-прежнему явно улучшается. На Android в сентябре было 150 миллионов активных пользователей в месяц, и ситуация, вероятно, аналогична на iOS - и интеграция ChatGPT в iOS будет добавлена в ближайшие несколько месяцев, что, вероятно, резко увеличит использование.

В настоящее время между компаниями, занимающимися искусственным интеллектом, нет конкуренции, по крайней мере, в секторе конечных пользователей. Есть ChatGPT, остальные ИИ-инструменты сильно отстают. Хотя в сентябре чат-бот OpenAI посетили более трех миллиардов человек, его конкуренты, такие как Google Gemini, Character.ai, продвигаемый Perplexity и Claude из Anthropic, явно отстают. Лидерство ChatGPT в интернете намного выше, но эта область ИИ также доминирует и в приложениях.

Издание SimilarWeb напоминает, что у чат-бота ранее был определенные проблемы с регуляторами, однако это не помешало ИИ стать доминирующим инструментом в 2024 году. Так, еще в прошлом году после временной блокировки ChatGPT в Италии из-за проблем с защитой данных и защитой молодежи орган по защите данных Германии также начал расследование в отношении инструмента искусственного интеллекта компании OpenAI.

«Мы хотим знать, была ли проведена оценка воздействия на защиту данных и находятся ли риски для защиты данных под контролем», — заявила Марит Хансен, уполномоченный по защите данных. 

Напомним, ChatGPT покорил интернет и за два первых месяца после запуска достиг 100 миллионов пользователей — ни одно онлайн-приложение не росло так быстро. Существует также рабочая группа на уровне ЕС, которая занимается этим вопросом. В Европе одним из актуальных вопросов является защита прав граждан на данные в ChatGPT — например, когда речь идет о доступе, исправлении или даже удалении их данных. Дело в том, что ChatGPT уже был уличен в манипуляции выдаваемых результатов.

Вопрос о том, какие данные OpenAI обрабатывает, как и зачем, по-прежнему будет волновать граждан, компании и органы власти. Это не просто чат-бот ChatGPT. Лежащая в его основе технология GPT-4 также интегрирована в продукты многих других компаний, включая поисковую систему Microsoft Bing или финтех-компании Stripe и Klarna.

Юридические вопросы о защите данных и авторских правах затрагивают не только OpenAI и ее партнера Microsoft, но и других поставщиков ИИ. Например, Getty Images, одно из самых влиятельных фотоагентств в мире, подало ещё в том году иск против Stability и его генератора изображений с искусственным интеллектом Stable Diffusion. 

Издатели также нацелились на компании с искусственным интеллектом, потому что большие языковые модели обрабатывают текст из онлайн-медиа. Microsoft предложила разделить доход от рекламы, полученный от маркетинга с помощью Bing, с издателями.

#искусственный интеллект #chatgpt #netflix #linkedin #pornhub
Источник: similarweb.com
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