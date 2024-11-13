AMD говорит о необходимости увольнять сотрудников для дальнейшего роста

По словам представителя компании AMD, она собирается сократить часть своего персонала по всему миру. AMD подтвердила эти данные после нескольких анонимных сообщений на онлайн-форумах.

Согласно данным, опубликованным в сети и позднее подтверждённым компанией, сокращения составят примерно 4% от общей численности сотрудников AMD. Сокращения в AMD происходят после того, как аналогичные меры были приняты в Intel. В отличие от AMD, Intel испытывает трудности с сохранением прибыльности и понесла убытки в двух последних кварталах.

Новости о сокращениях в AMD появились после смешанных финансовых результатов за третий квартал. Это привело к падению стоимости акций компании. С момента публикации отчёта за третий квартал акции компании подешевели на 13,6%. Несмотря на рост дохода и прибыли на 17% и 34% соответственно, прогноз по доходу на текущий квартал в $7,5 млрд не оправдал ожиданий аналитиков, которые рассчитывали на $7,54 млрд.

В отчёте AMD также указано резкое падение доходов в игровом подразделении. За квартал он снизился на 69% по сравнению с прошлым годом, составив $462 млн. Это привело к почти полному снижению операционной прибыли подразделения — на 96% до $12 миллионов с $208 миллионов за тот же период прошлого года.

Похоже, противоречивые результаты работы AMD в третьем квартале приводят к сокращениям. Численность персонала AMD сейчас около 26