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Разгон М
Intel передала компании TSMC ещё больше заказов на выпуск процессоров Arrow Lake
Компания Intel, похоже, начинает сомневаться в своём бизнесе по производству полупроводников.

Полупроводниковый бизнес Intel вызывает всё больше вопросов, так как компания, похоже, передает всё больше заказов на производство своих процессоров компании TSMC. В последнем известии стало понятно, что TSMC будет выпускать большее количество процессоров серии Arrow Lake для Intel, чем ожидалось ранее.

Изначально Intel планировала выпускать часть продукции на собственных мощностях. Однако точные объёмы изначальных заказов и размер их последующего увеличения пока не разглашаются. Известно, что TSMC производит процессорные модули Arrow Lake по 3-нм техпроцессу для настольных ПК, а графические модули (GPU) — по 6-нм техпроцессу. Эти заказы распространяются и на мобильные версии процессоров Lunar Lake, где TSMC также производит обе плитки.

На текущий момент Intel могла рассматривать возможность производства мобильных процессоров Arrow Lake на своих заводах, но, судя по последним решениям, компания предпочла передать значительную часть заказов TSMC. Эта тенденция указывает на изменение стратегии компании, которая, возможно, переосмысливает свои производственные мощности и отводит TSMC более значимую роль.

Пока остаётся неясным, планирует ли Intel и дальше сокращать свое участие в собственном производственном процессе и, возможно, рассматривать продажу полупроводникового бизнеса, как это сделала AMD более 15 лет назад, выделив свой завод в компанию GlobalFoundries. Важно отметить, что Intel, несмотря на передачу части заказов, продолжает развивать и совершенствовать собственный техпроцесс Intel 18A, возлагая на него большие надежды и считая его ключевым для будущего компании.

Пример AMD, которая также когда-то владела собственными производственными мощностями, стал исторически важным для рынка. Тогда AMD выделила свой производственный бизнес, что позволило ей сосредоточиться на проектировании и инновациях, что, в свою очередь, положительно сказалось на её позициях на рынке. Для Intel такой шаг также может быть полезным, но вопрос остаётся открытым: пойдёт ли компания по пути AMD или продолжит бороться за развитие собственных производств?

#intel #tsmc
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