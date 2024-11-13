Hyundai Motor объявила о том, что будет всесторонне сотрудничать с властями, чтобы сделать южнокорейский Ульсан городом, максимально благоприятным для использования водорода.

Hyundai Motor, ведущий автопроизводитель Южной Кореи, объявила о планах всестороннего сотрудничества с властями Ульсана, чтобы превратить этот город в лидера по использованию водородной энергии. Этот проект направлен на создание устойчивой экосистемы, в которой водород станет ключевым элементом для промышленности и транспорта.

Hyundai Motor заключила меморандум о взаимопонимании с городской администрацией Ульсана, обозначивший намерение сторон построить и развивать водородную экосистему. На церемонии подписания присутствовали значимые фигуры, такие как генеральный директор Hyundai Motor Ли Дон Сок и мэр Ульсана Ким Ду Гём. Это соглашение направлено на расширение сотрудничества по всем этапам водородной цепочки — от производства до транспортировки и использования энергии, обеспечивая Ульсану статус первопроходца в области водородных технологий.

В рамках соглашения Hyundai Motor и город Ульсан договорились совместно развивать проекты по производству «чистого» водорода, включая инновации в методах электролиза воды. Особое внимание будет уделено исследованиям и разработке водородных транспортных средств, таких как водородные тракторы и погрузчики, что позволит городу и компании продвигать экологически чистые решения в транспортной сфере.

Для того чтобы водород стал более доступным в транспортной логистике, Hyundai Motor намерена внедрить региональные проекты с водородными тягачами — это станет первым таким шагом в Корее. Совместно с городом Ульсан Hyundai планирует создать водородные грузовые тягачи, которые будут работать на основе водородного топлива. Три демонстрационных автомобиля будут задействованы на ключевых логистических маршрутах, начиная с Ульсана, что создаст экологически чистую логистическую систему, способствующую сокращению выбросов углекислого газа.