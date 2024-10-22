Игра выйдет 25 октября 2024 года.

В новой записи в блоге сотрудников Call of Duty сообщается, какое оружие и вооружение будет доступно в шестой части игры Black Ops, которая выйдет 25 октября 2024 года. В арсенале игры будет представлено 33 вида вооружения, включая 12 абсолютно новых для франшизы видов. Игроки смогут настраивать оружие по своему вкусу с помощью функции создания глобальных сборок оружия. Меню "Оружие" также будет упрощено, чтобы игроки могли более легко создавать и настраивать свои "Загрузки". В будущем планируется включение функции уровня оружия, что позволит игрокам изучать и разблокировать новое оружие.

Основное оружие будет предлагать широкий выбор пушек и индивидуальные примочки, которые разблокируются по мере повышения уровня оружия. Кроме того, в игре будет доступно вспомогательное оружие, такое как взрывчатка и боеприпасы, а также оружие ближнего боя, например ножи и топоры. Игрокам будет предоставлена возможность настроить каждый свой выбор оружия, чтобы оно соответствовало их игровому стилю и стратегии.

Разработчики также отмечают, что разблокировка оружия будет играть важную роль в игре. Игрокам придется исследовать и изучать доступное оружие, чтобы узнать, как его разблокировать. Это позволит им получить доступ к оружию, которое будет наиболее полезным и эффективным. Кроме того, оружейник в игре будет более доступен, чем в предыдущих играх серии, что позволит игрокам получать быстрый доступ к улучшениям и модификациям.



