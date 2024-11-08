Аппараты Huawei Pura 80 получат ещё более продвинутые камеры

Флагманская линейка смартфонов Huawei P известна впечатляющими фотографическими возможностями. В этом году компания переименовала свою линейку P, представив серию Pura 70 вместо P70. Сейчас бренд работает над запуском серии Mate 70, которую ждут в конце ноября. Между тем инсайдер Digital Chat Station говорит о будущей серии Pura 80.

Серия Pura 80 будет выделяться благодаря усовершенствованному перископическому телеобъективу. Он станет значительным улучшением по сравнению с предыдущими моделями. Ожидается, что эта технология предложит непревзойдённые возможности съёмки с расстояния. Инсайдер также сообщил, что Pura 80 выпустят во втором квартале 2025 года.

Серия Pura 70 отличается благодаря выдвижному объективу с дюймовым сенсором. Он значительно улучшил качество изображений, сохранив элегантный и лёгкий дизайн. Развивая успех Pura 70, сверхбыструю съёмку и отличную макросъёмку с высокой апертурой, Pura 80 должна предложить ещё больше возможностей.

Ожидается использование передового сенсора OmniVision OV50X. Он известен большой светочувствительной областью и технологией LOFIC, которая обеспечивает лучший захват деталей в ярких сценах. Это значит, что фотографии будут отличаться более точной передачей освещения и цветов, максимально приближённой к реальным.

Как и серия Pura 70, новое поколение Pura может включать такие модели, как Pura 80, Pura 80 Pro, Pura 80 Pro+ и Pura 80 Ultra.