За производство чипсета ответственна компания SMIC.

По слухам, Huawei планирует оснастить свою серию смартфонов Mate 70 новым чипсетом Kirin 9100. Этот чипсет будет производиться на улучшенной 6-нм литографии, но не на 5-нм техпроцессе, который разрабатывается компанией SMIC. Спецификации утечки показывают, что Kirin 9100 будет иметь один процессорный кластер, основанный на архитектуре Cortex-X1, и тот же графический процессор (GPU) Maleoon 910, что и Kirin 9000S.

Это решение Huawei, вероятно, связано с ограничениями, наложенными США на компанию из-за геополитического противостояния. Текущие санкции не позволяют Huawei сотрудничать с технологическими гигантами, такими как TSMC или Samsung, что приводит к необходимости продолжать сотрудничество с SMIC. Возможно, Huawei и SMIC вместе разрабатывали 6-нм техпроцесс, чтобы продолжать предоставлять инновационные чипсеты для своих устройств.

Важно отметить, что термин "6 нм" может быть маркетинговым термином и не означать значительного улучшения по сравнению с 7-нм техпроцессом SMIC. Все же, использование улучшенной литографии может принести некоторые преимущества в производительности и энергоэффективности для нового чипсета Kirin 9100.

