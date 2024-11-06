Huawei хочет устранить деградацию жидких электролитов

Компания Huawei готовится сделать очередной шаг в деле развития технологий хранения энергии. У неё есть новейшая разработка в области твердотельных аккумуляторов. Недавно компания представила патент на сульфидный твердотельный электролит. Это ключевой компонент для литий-ионных аккумуляторов нового поколения.

Эта инновационная технология решает давно существующую проблему — деградацию жидких электролитов. Заменяя жидкие компоненты на твердотельные, Huawei планирует значительно улучшить срок службы, безопасность и производительность аккумуляторов. Особенно это относится к таким сценариям применения, как электромобили (ЭМ) и системы хранения энергии.

Запатентованный сульфидный твердотельный электролит обладает исключительными свойствами. Среди них высокая энергоёмкость, быстрая зарядка и разрядка, отличные характеристики при низких температурах. Ещё он повышает безопасность, снижая риск теплового разгона (лавинообразного повышения температуры аккумулятора и неконтролируемым химическим реакциям). Это частая проблема традиционных литий-ионных аккумуляторов.

Huawei и другие производители стремятся к развитию устойчивых энергетических решений на фоне растущего спроса на высокопроизводительные аккумуляторы. Преодолевая ограничения современных технологий аккумуляторов, инновация Huawei в области твердотельных аккумуляторов имеет потенциал ускорить внедрение электромобилей и возобновляемых источников энергии.

В смартфонах улучшенные аккумуляторы тоже не помешают. На выставке Mobile World Congress этого года особое внимание было уделено разработке аккумуляторов с более быстрой скоростью зарядки и более длительным сроком работы.

Компании исследуют материалы вроде литий-серы и графен, чтобы увеличить срок службы аккумуляторов. В этом году большинство ведущих производителей смартфонов используют аккумуляторы на основе кремния и углерода. Они предлагают большую энергоёмкость, более быструю зарядку и более долгий срок службы по сравнению с традиционными литий-ионными аккумуляторами.

Тем временем, китайский стартап представил ядерный аккумулятор, способный питать смартфон до 50 лет. ЕС также представил новые стандарты, направленные на стимулирование более устойчивых и перерабатываемых аккумуляторов.