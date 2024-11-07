Toyota Tundra с пятью уличными экранами определенно станет центром внимания на любых мероприятиях на свежем воздухе.

Toyota анонсировала интересную новинку — пикап Tundra, который выделяется не только своим дизайном, но и уникальной возможностью развлекать компанию на свежем воздухе. Этот пикап оборудован пятью большими 55-дюймовыми экранами, которые можно выдвинуть из кузова, превращая его в идеальное место для просмотра фильмов или спортивных событий на открытом воздухе.

С помощью четырех электроприводов, всего одним нажатием кнопки, из кузова Tundra поднимается специально разработанная конструкция, открывающая доступ к пяти всепогодным экранам. Эти экраны идеально подходят для уличного использования и обеспечивают яркое и четкое изображение даже при солнечном свете.

Для создания комфортной атмосферы во время просмотра установлено специальное навесное устройство 180 Dual + R-Filler, которое обеспечивает 17 квадратных метров затененного пространства.

Tundra также радует своих владельцев аудиосистемой JBL Club Marine Series. Она включает в себя четыре динамика и два сабвуфера, что обеспечивает мощный звук, способный заполнить любое пространство. В дополнение к этому, пикап оснащен встроенной спутниковой системой и роутером Wi-Fi, что позволяет подключаться к интернету и стримить контент прямо на экраны.

Под капотом новой Toyota Tundra установлен современный V6 с двумя турбинами, который выдает 389 л.с. и 649 Нм крутящего момента. Мощность передается на все четыре колеса через десятиступенчатую автоматическую коробку передач.

На данный момент цена новинки не раскрыта, однако ожидается, что интерес к этому уникальному пикапу будет высоким среди любителей активного отдыха и тех, кто ценит комфортные условия для развлечений на природе.