Kia Niro EV 2025 повысит безопасность пассажиров

Компания Kia объявила цены на электрическую версию модели Niro 2025 года. Полностью электрический хэтчбек будет стоить столько же, сколько и в прошлом году. Это не помешает ему получить важную новую функцию безопасности. Главное изменение в Niro EV этого года направлено на повышение безопасности задних пассажиров в случае аварии.

Kia Niro EV 2025 года выпускается в базовой комплектации Wind и более премиальной Wave. Первая стоит от $39 600 плюс $1 375 за доставку. Это соответствует цене прошлого года. Комплектация Wave начинается от $44 600 плюс доставка — также без изменений по сравнению с прошлым годом.

Новая функция Kia — это стандартные преднатяжители ремней безопасности для задних сидений. Эта система, уже установленная на передних сиденьях большинства автомобилей, включая Niro, затягивает ремни в первые моменты аварии. Это помогает надёжно зафиксировать пассажиров в креслах.

В комплектации Niro EV Wind предлагаются такие стандартные функции, как подсветка салона, сиденье водителя с 10-позиционной регулировкой и подогрев передних сидений. Модель также оснащена цифровой панелью приборов 10,25 дюйма и сенсорным экраном такого же размера с навигацией, поддержкой Android Auto и Apple CarPlay.

Стандартные функции безопасности включают предупреждение о наличии транспорта в слепых зонах, помощь в удержании полосы, предупреждение о поперечном движении сзади, автоматическое управление дальним светом и круиз-контроль на основе данных навигации. В комплектации Wave есть система Highway Drive Assist II с функцией смены полосы, предотвращение столкновения сзади, парковочные датчики и система удалённой парковки Smart Park.

Комплектация Wave также включает светодиодные противотуманные фары, подогрев зеркал, подогрев руля, перфорированные искусственные кожаные сиденья с вентиляцией и памятью положения, а также аудиосистему Harman Kardon. На обе комплектации можно дополнительно установить энергоэффективный тепловой насос для повышения эффективности.

Kia предлагает модели Niro PHEV и гибрид, а Niro EV является одной из самых доступных моделей на рынке электромобилей. Обе комплектации EV оснащены передним приводом с электродвигателем мощностью 201 л.с. и 254,9 Н·м крутящего момента.

Ёмкость батареи составляет 64,8 кВт·ч, что позволяет удерживать стоимость на более доступном уровне. Запас хода равен 497 км (по оценке EPA).