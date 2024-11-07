Windows с ARM продолжает собирать важные программы

Официальное приложение Telegram Desktop доступно на компьютерах с системой Windows уже несколько лет. С 2017 года оно предлагается и как приложение магазина Microsoft Store. Недавно Telegram выпустил первые официальные сборки приложения для компьютеров на Windows с ARM.

Telegram начал работать над версией для Windows на ARM в качестве ответа на запрос пользователей на своей странице в GitHub. Из-за технических проблем разработка была приостановлена. После нескольких исправлений от Microsoft разработчики смогли успешно скомпилировать исходный код для платформы Windows на ARM. В рамках выпуска версии 5.7.2 теперь можно скачать начальную сборку Telegram для Windows на ARM по этой ссылке.

Microsoft постепенно и планомерно работает над улучшением совместимости Windows на ARM для разработчиков. В последней сборке Canary Channel Insider Preview Microsoft добавила крупное обновление эмулятора Prism для Windows на ARM. Это обновление позволит ещё большему количеству 64-битных x86 (x64) приложений работать в режиме эмуляции.

Недавно Microsoft выпустила это обновление Prism в версии Windows 11 24H2, чтобы Adobe Premiere Pro 25 могла работать на компьютерах с Windows на ARM. С новой сборкой Canary Microsoft расширяет эту возможность для любых x64 приложений в эмуляции. Некоторые игры и приложения, которые ранее не работали на ПК с ARM из-за требований к процессору, теперь смогут запускаться с помощью последнего обновления Prism.

В последние несколько месяцев Windows на ARM набирает популярность. Несколько сторонних разработчиков выпустили нативные приложения. Многие популярные приложения, включая Chrome, Spotify, Zoom, WhatsApp, Adobe Photoshop, Adobe Lightroom, Blender, Affinity Suite, DaVinci Resolve, Arc browser, NordVPN, ProtonVPN и другие, теперь работают на ARM нативно. Скоро станут доступны такие популярные приложения, как Slack и Google Drive.

Увеличение доступности нативных приложений и улучшение возможностей эмуляции, вероятно, в будущем привлекут больше пользователей и разработчиков на платформу Windows на ARM.



