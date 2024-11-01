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Madarator
Telegram обновился и получил возможность выбирать качество просматриваемого видео
Детище Павла Дурова стремительно превращается в видеоплатформу – спасибо Роскомнадзору.

Основатель Telegram Павел Дуров объявил о нововведениях в собственном мессенджере. Теперь Телеграм будет ещё ближе к знаменитому Youtube. Для этого у кроссплатформенной программы появится дополнительный функционал касаемо просматриваемого видео.

   Обновление позволит сжимать видео и оптимизировать его для потоковой передачи клиенту, что даст пользователям запустить просмотр видео, не дожидаясь полной загрузки, если канал интернет-трафика недостаточно широкий для мгновенного старта объемного видео. 

   Улучшенный мессенджер также позволит пользователям контролировать качество видео (появились три режима: высокое, нормальное и низкое качество). Это важно, если вам не критичны HD-параметры просмотра, а важна оперативность.



   Обновление позволит получить и иные функции, такие как возможность отправлять подарки за внутреннюю валюту, известную как звезды, а также добавлять графику или видеоконтент к уже отправленным сообщениям (тем самым опция расширяет возможность редактирования уже посланных сообщений). 

   А мы напомним, что суточная аудитория Telegram в РФ достигла значимых 60.5 миллиона пользователей, обогнав 55 миллионов ежедневных завсегдатаев соцсети «vk.com». Рост аудитории Telegram связывают с блокировкой в России глобальных социальных сетей стран Запада, таких как Youtube и прочих.

#telegram #обновление telegram #нововведения в telegram
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