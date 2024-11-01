Детище Павла Дурова стремительно превращается в видеоплатформу – спасибо Роскомнадзору.

Основатель Telegram Павел Дуров объявил о нововведениях в собственном мессенджере. Теперь Телеграм будет ещё ближе к знаменитому Youtube. Для этого у кроссплатформенной программы появится дополнительный функционал касаемо просматриваемого видео.

Обновление позволит сжимать видео и оптимизировать его для потоковой передачи клиенту, что даст пользователям запустить просмотр видео, не дожидаясь полной загрузки, если канал интернет-трафика недостаточно широкий для мгновенного старта объемного видео.

Улучшенный мессенджер также позволит пользователям контролировать качество видео (появились три режима: высокое, нормальное и низкое качество). Это важно, если вам не критичны HD-параметры просмотра, а важна оперативность.









Обновление позволит получить и иные функции, такие как возможность отправлять подарки за внутреннюю валюту, известную как звезды, а также добавлять графику или видеоконтент к уже отправленным сообщениям (тем самым опция расширяет возможность редактирования уже посланных сообщений).

А мы напомним, что суточная аудитория Telegram в РФ достигла значимых 60.5 миллиона пользователей, обогнав 55 миллионов ежедневных завсегдатаев соцсети «vk.com». Рост аудитории Telegram связывают с блокировкой в России глобальных социальных сетей стран Запада, таких как Youtube и прочих.