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AMD опубликовала отличные финансовые результаты за третий квартал
AMD заработала на высоких продажах процессоров EPYC

Компания AMD отчиталась о доходах за третий квартал года в размере $6,819 млрд. Это на 18% больше по сравнению с $5,8 млрд за аналогичный период годом ранее. Валовая прибыль составила $3,4 млрд, что даёт рост на 24% за год. Чистая прибыль достигла $771 млн, что является ростом на 151% по сравнению с третьим кварталом 2023 года.

Такие результаты были обусловлены рекордными доходами от процессоров для центров обработки данных в размере $3,549 млрд. Это на 122% больше по сравнению с прошлым годом и на 25% больше по сравнению с предыдущим кварталом. Достигнуто это в основном благодаря высокому спросу на процессоры EPYC. Выручка от клиентского сегмента составила $1,9 млрд. Это на 29% больше по сравнению с прошлым годом и на 26% больше по сравнению с предыдущим кварталом. Здесь помогли продажи новых процессоров для ПК на архитектуре Zen 5.

Выручка от игрового сегмента, куда входят дискретные видеокарты Radeon и полукастомные системы на чипах, составила $462 млн. Это на 69% ниже по сравнению с третьим кварталом прошлого года и на 29% ниже по сравнению с прошлым кварталом. AMD не раскрывает данные по доходу от продаж только видеокарт.

Выручка от встраиваемого сегмента составила $927 млн. Это на 25% ниже по сравнению с прошлым годом, но на 8% выше по сравнению с предыдущим кварталом. Этот сегмент включает новые процессоры EPYC Embedded 8004 для высокопроизводительных рабочих нагрузок и бюджетную карту-ускоритель Alveo UL3422 для приложений с ультранизкой задержкой в области электронных торгов.

Финансовые результаты AMD за третий квартал в целом положительные. Датацентры выделяются, поскольку здесь AMD впервые обошла Intel. Неделю назад Intel отчиталась о выручке в этом сегменте в размере $3,3 млрд. Это на $3 млрд меньше, чем в первом квартале 2022 года.

Процессоры AMD EPYC 9005 Turin были представлены в октябре на архитектурах Zen 5 и 5c. Лидером линейки стала модель EPYC 9965 с 192 ядрами Zen 5c, 384 потоками, номинальной тактовой частотой 2,5 ГГц и максимальной до 3,7 ГГц. У него 384 МБ кеша L3 и стандартное значение TDP 500 Вт. Его цена составляет $14813.

Последние процессоры EPYC от AMD конкурируют на рынке датацентров с процессорами Intel Granite Rapids и Sierra Forest. Линейка новых процессоров Intel Xeon 6 6900 Granite Rapids этого года в качестве флагмана предлагает Xeon 6980P. Здесь 128 высокопроизводительных ядер и 256 потоков. Его номинальная тактовая частота 2 ГГц, максимальная — 3,9 ГГц, кеш L3 объёмом 504 МБ, а стандартное значение TDP — 500 Вт, всё это за $17800.

#amd
Источник: techspot.com
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