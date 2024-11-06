Новый игровой король, заменяющий Ryzen 7 7800X3D

Свершилось то, чего ждали миллионы геймеров. Корпорация AMD сняла эмбарго с публикации тестов Ryzen 7 9800X3D, так что теперь становятся ясными его производительность в играх и положение относительно конкурентов. В общем, получилось так, что конкурентов у него и нет.

Как показал тест Cinebench 2024, данный процессор не блистает высочайшими скоростными характеристиками как в однопотоке, так и в многопотоке. То есть он не подходит для построения рабочей станции, хотя и обеспечивает скорость в ОС и типичных приложениях на уровне Core i9-14900K.

Впрочем, тут есть исключение в виде Photoshop 2025, где Ryzen 7 9800X3D оказался быстрее Core Ultra 9 285K на внушительные 21,5%. Даже 16-ядерный Ryzen 9 9950X на 5,2% уступил новинке. Однако, разумеется, обозреваемый CPU предназначен в первую очередь для игровой нагрузки, в которой ему нет равных.

Согласно испытаниям, проведенным Hardware Unboxed, Ryzen 7 9800X3D сумел обойти все существующие процессоры, включая Ryzen 7 7800X3D, показав самый высокий фреймрейт. Среднеарифметическая частота кадров в 14 актуальных ААА-проектах достигла 205 FPS. Конкурирующие решения от "синего" лагеря в лице Core i9-14900K и Core Ultra 9 285K смогли выдать лишь жалкие 162 и 154 FPS. А превосходство на Ryzen 7 7800X3D достигло 11%.

Проверка зависимости Ryzen 7 9800X3D от частоты оперативной памяти показала практически полное отсутствие буста FPS в играх на более топовой RAM. Частота кадров с DDR5-6000 CL30 была всего на ~1,3% ниже, чем с DDR5-8000 CL36. А DDR5-8000 CL40 даже продемонстрировала на 1-2% меньший FPS, в сравнении с DDR5-6000 CL30.

Что касается уровня энергопотребления, то Ryzen 7 9800X3D в играх смог уложиться в 93 Вт, что на 36% меньше, чем у Core Ultra 9 285K с его 145 Вт, и более, чем в 2 раза ниже, чем у Core i9-14900K, требующего 214 Вт.

Сравнение показателя "FPS на доллар" было не в пользу Ryzen 9 9950X3D, стоящего $480. Но все процессоры, имеющие значения лучше, минимум на треть уступали ему по фреймрету. При этом Ryzen 7 9800X3D расположился в середине диаграммы, почти в два раза обогнав Core Ultra 9 285K за $630, который оказался одновременно дорогим, прожорливым и не блистающим высокой производительностью в играх.

В итоге, Ryzen 7 9800X3D установил новый абсолютный рекорд FPS, встав выше Ryzen 7 7800X3D. Флагманы от Intel были полностью и с треском разгромлены, включая Core Ultra 9 285K. И в ближайший год самые топовые игровые ПК с GeForce RTX 5090 будут оснащаться CPU от AMD.