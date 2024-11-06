Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Razg0n
Ryzen 7 9800X3D обошел в играх Core i9-14900K на 27%, а Core Ultra 9 285K — на 33%
Новый игровой король, заменяющий Ryzen 7 7800X3D

Свершилось то, чего ждали миллионы геймеров. Корпорация AMD сняла эмбарго с публикации тестов Ryzen 7 9800X3D, так что теперь становятся ясными его производительность в играх и положение относительно конкурентов. В общем, получилось так, что конкурентов у него и нет.

Как показал тест Cinebench 2024, данный процессор не блистает высочайшими скоростными характеристиками как в однопотоке, так и в многопотоке. То есть он не подходит для построения рабочей станции, хотя и обеспечивает скорость в ОС и типичных приложениях на уровне Core i9-14900K.

Впрочем, тут есть исключение в виде Photoshop 2025, где Ryzen 7 9800X3D оказался быстрее Core Ultra 9 285K на внушительные 21,5%. Даже 16-ядерный Ryzen 9 9950X на 5,2% уступил новинке. Однако, разумеется, обозреваемый CPU предназначен в первую очередь для игровой нагрузки, в которой ему нет равных.

Согласно испытаниям, проведенным Hardware Unboxed, Ryzen 7 9800X3D сумел обойти все существующие процессоры, включая Ryzen 7 7800X3D, показав самый высокий фреймрейт. Среднеарифметическая частота кадров в 14 актуальных ААА-проектах достигла 205 FPS. Конкурирующие решения от "синего" лагеря в лице Core i9-14900K и Core Ultra 9 285K смогли выдать лишь жалкие 162 и 154 FPS. А превосходство на Ryzen 7 7800X3D достигло 11%.

Проверка зависимости Ryzen 7 9800X3D от частоты оперативной памяти показала практически полное отсутствие буста FPS в играх на более топовой RAM. Частота кадров с DDR5-6000 CL30 была всего на ~1,3% ниже, чем с DDR5-8000 CL36. А DDR5-8000 CL40 даже продемонстрировала на 1-2% меньший FPS, в сравнении с DDR5-6000 CL30.

Что касается уровня энергопотребления, то Ryzen 7 9800X3D в играх смог уложиться в 93 Вт, что на 36% меньше, чем у Core Ultra 9 285K с его 145 Вт, и более, чем в 2 раза ниже, чем у Core i9-14900K, требующего 214 Вт.

Сравнение показателя "FPS на доллар" было не в пользу Ryzen 9 9950X3D, стоящего $480. Но все процессоры, имеющие значения лучше, минимум на треть уступали ему по фреймрету. При этом Ryzen 7 9800X3D расположился в середине диаграммы, почти в два раза обогнав Core Ultra 9 285K за $630, который оказался одновременно дорогим, прожорливым и не блистающим высокой производительностью в играх.

В итоге, Ryzen 7 9800X3D установил новый абсолютный рекорд FPS, встав выше Ryzen 7 7800X3D. Флагманы от Intel были  полностью и с треском разгромлены, включая Core Ultra 9 285K. И в ближайший год самые топовые игровые ПК с GeForce RTX 5090 будут оснащаться CPU от AMD.

#amd #ryzen #процессор #cpu #бенчмарк #core ultra #7800x3d #285k #14900
Источник: youtube.com
9
Показать комментарии (9)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Разработчики FFmpeg заявляют о 94-кратном ускорении обработки видео благодаря вручную написанному коду AVX-512
6
Cyberpunk 2 может получить больше городов и диких животных
+
Valve ускорила драйверы для Linux и AMD на 228% в новом обновлении Mesa
2
Крупнейший производитель трансформаторов Hitachi Energy предупреждает о глобальном кризисе поставок
1
Realme GT7 Pro побил рекорд продаж компании за первые сутки
1
Скоро могут появиться официальные новости по игровым видеокартам GeForce RTX 50
2
В Иркутской области построят первую АЭС в Восточной Сибири
1
МИД Польши Сикорский: Киев не сдержал обещание, связанное с жертвами Волынской трагедии
+
В Крыму считают, что Зеленский столкнется с ответственностью перед народом
+
В РФ стартовал национальный проект, для создания которого потребуется 1 млн процессоров «Эльбрус»
1
Xiaomi 14 получает Android 15 с HyperOS 1.1 по всему миру
+
AMD готовит Threadripper и APU следующего поколения с 3D V-Cache
2
Вышло глобальное обновление Xiaomi 14 до Android 15, с оболочкой HyperOS 1.1
+
В рамках распродажи 11.11 AMD предлагает игровую сборку с Ryzen 7 9800X3D и видеокартами NVIDIA
1
AMD снизила цены на процессоры Ryzen 9000
3
Asus представила режим Turbo Game Mode для повышения игровой производительности
3
Ubisoft представила фракцию Некрополис в Heroes of Might and Magic: Olden Era
+
Состоялся релиз Windows Server 2025: установка обновлений без перезагрузки, доработанная служба Active Directory и многое другое
+
На российский рынок выходит еще один китайский автопроизводитель — KG Mobility (KGM)
2
AMD Ryzen 7 9800X3D показывает значительное улучшение производительности на 1%
2

Популярные статьи

О глупых ошибках при сборке компьютера
24
Сколько ОЗУ должно быть на ПК для запуска требовательных новинок в 4К с трассировкой лучей
37
Пять произведений, с которых не стоит начинать знакомство с киберпанком
6
Почему я не собираюсь переходить на Windows 11 в 2024 году, хотя она уже самая популярная ОС в Steam
81
Обзор ноутбука ASUS Zenbook S 16 (2024)
5
Обзор и тест компактной системы охлаждения процессора Teucer UT45-4
12
О замене термопасты на игровых консолях Xbox series S/X и Sony PlayStation 5
2
Почти идеальная игровая сборка на AMD для постоянного читателя Overclockers.ru до 150 000 рублей
45
Обзор мыши Attack Shark X3 Max с сенсором PAW 3950
2
Как я решил проблему с падением сигнала от роутера, и почему это самый простой и дешёвый способ
7

Сейчас обсуждают

Garthar
02:49
Лоол. Кажется мы нашли депутата который утверждает что игры это плохо. Обратись к психиатору
«Геймерши» предпочитают выбирать гиперсексуализированные женские персонажи
Игорь Гурьянов
02:42
Ага)) прикинь из моего окружения наверно человек 5 только слово майнинг краем уха слыхали, не то что чоо то купить и настроить. Пара веловек купили с моих рекомендаций кое что. Ну и мама вкурсе о майн...
С 1 ноября копать криптовалюту дома станет сложнее — что нужно знать майнерам из РФ
lewile
02:40
Интересно почему в основном только озон и ВБ во всякой хрени продаваны обвиняют? А как же остальные? С мега акциями -200% от цены заказал и... Отменили не смогли пшёл нахер....
Продавцы пожаловались на Ozon и Wildberries в ФАС за включение их товаров в автоматические распродажи без согласия
легкий на подьем
02:38
А может мы сначала попробуем перевести угольно-мазутные ТЭС Иркутска, Ангарска и др.городов на газ Ковыктинского месторождения? Эти города сейчас задыхаются от смога. Зачем строить планы на такую даль...
В Иркутской области построят первую АЭС в Восточной Сибири
Игорь Гурьянов
02:38
)))
С 1 ноября копать криптовалюту дома станет сложнее — что нужно знать майнерам из РФ
Игорь Гурьянов
02:36
Да можно и превысить, но майнинг процесс 24/7 и если вдруг автомат почуит дополнительные +20% а не 30% скажем пылесос на старте берет больше чем когда разгонится или мясорубка или еще что то и все это...
С 1 ноября копать криптовалюту дома станет сложнее — что нужно знать майнерам из РФ
lewile
02:28
Ага была бы новость если бы он сказал что "мы упыри и ваши данные слили", а так ничего нового.
В открытый доступ попали персональные данные 90 % взрослого населения России
lewile
02:25
Да уж очень. Зелёнка вся осыпалась особо прятаться не выйдет без подготовки, ну максимум в листву зарыться... Правда для танка листьев очень много надо и отсутствие ветра...
Минобороны: Российская армия освободила населённые пункты Антоновка и Максимовка
lewile
02:20
США красавцы, вначале вынудили ускорить перенос производства к себе санкциями на энергоресурсы России. А теперь добьют глухой стеной таможенных пошлин. И это на фоне что автопром в ЕС китайская экспан...
Акции немецких автопроизводителей резко пошли вниз на фоне победы Трампа на выборах в США
lewile
02:06
В смысле? А чего этого у яблок не было? У ксяомяо на ведроиде и нашлёпке в виде гиперось давно уже время оставшееся до полной зарядки пишет. И если вместо быстрой зарядки обычную подключаю но прям гов...
Apple анонсировала новую функцию «Battery Intelligence» в обновлении iOS 18.2 beta 2
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем