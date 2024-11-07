Galaxy Ring 2 станет тоньше и будет дольше работать

В этом году компания Samsung представила первое для себя смарт-кольцо Galaxy Ring. Быть может, все не кинулись покупать его, но отзывы пользователей и обозревателей были неплохими. Этому способствовал компактный и ориентированный на здоровье дизайн, благодаря которому кольцо можно удобно носить в течение всего дня. Компания активно работает над расширением ассортимента размеров и улучшением доступности устройства для увеличения числа покупателей. Хотя прошло немного времени с выхода первой модели, уже начали появляться слухи о Galaxy Ring 2 и возможной дате его выпуска. Эта дата может быть не так уж далека от нас.

По словам южнокорейского источника yeyx1122, Samsung может представить новое смарт-кольцо раньше ожидаемого. Правда, конкретные сроки он не назвал. Тем не менее, намёк на более ранний релиз вызывает интерес. Если обратить внимание на дату появления первого Galaxy Ring в июле после слухов о возможном выпуске в начале года, теперь можно рассчитывать увидеть новое кольцо весной.

Утечка говорит о значительных обновлениях Galaxy Ring 2, включая более тонкий профиль и улучшенное время работы от батареи. Эту информацию стоит воспринимать с осторожностью, пока Samsung официально не подтвердила её для Galaxy Ring 2.

Хотя Galaxy Ring был положительно воспринят пользователями, одной из основных проблем, с которой столкнулись пользователи, было время работы устройства. Его можно сделать лучше, и с ним улучшить общий опыт использования.

Ожидается, что Galaxy Ring 2 будет обладать расширенными возможностями, особенно учитывая, что смарт-кольца, вероятно, столкнутся с конкуренцией, поскольку Apple также может выйти на этот рынок.